Sale a la luz video de Valeria Márquez donde expone fuerte pelea con su papá

El caso por el asesinato de Valeria Márquez sigue generando un sinfín de dudas entre sus seres queridos y seguidores, mismos que permanecen a la espera del resultado de las investigaciones. Mientras tanto, en redes sociales siguen circulando video sobre la influencer, destacando uno en el que habla sobre la relación con su papá.

Sale a la luz video de Valeria Márquez donde expone pelea con su papá

Recientemente en TikTok se viralizó un video con un fragmento de una de las transmisiones en vivo de Valeria Márquez, destacando porque la influencer decidió hablar sobre la relación con su papá, señalando que se encontraba fragmentada tras una fuerte discusión.

“No me llevo, la verdad. La última vez nos mentamos la madre feo, literal. Que tú a mí no me vas a venir a mandar, ¿Cómo te vale madre la vida?, y yo: ¿Ahora sí?. No me quiso ni pagar la escuela, imagínate si le pido para comer. Papá, no tengo para comer. ¿Tú crees que me va a dar dinero?”, dijo.

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales han reaccionado a las declaraciones, señalando la tristeza en las palabras de la creadora de contenido ante la indiferencia de ciertos miembros de su familia.

¿Quién era Valeria Márquez, influencer que fue asesinada durante transmisión en vivo?

Valeria Márquez era una influencer y tiktoker mexicana de 23 años que había conseguido construir una comunidad significativa en redes sociales, superando los 90 mil seguidores en plataformas como Instagram.

La creadora de contenido compartía contenido relacionado con belleza, estilo de vida y a menudo incorporaba humor en sus publicaciones, lo que le ayudó a conectar con una audiencia diversa. Además de su presencia en línea, Valeria Márquez era la propietaria de Blossom The Beauty Lounge, un salón de belleza ubicado en Guadalajara, Jalisco.

El pasado 13 de mayo la famosa influencer fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo, al respecto de las reacciones, las autoridades correspondientes se encuentran investigando a cerca de los hechos, con el objetivo de esclarecer el tema y poder dar con los responsables, es por ello que se espera que en los próximos días las autoridades informen más detalles.