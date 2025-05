Bárbara de Regil exhibe a Memo del Bosque por acoso: “Me dio muchísimo asco”

A pocos meses de la muerte de Memo del Bosque, se volvieron virales las declaraciones de Bárbara de Regil, en las que aseguró que el productor intentó besarla a la fuerza y reveló la manera en la que lo enfrentó.

Fue en el reality ‘Secretos de Pareja‘, que Bárbara de Regil reveló su experiencia con Memo del Bosque, quien falleció el mes pasado. La actriz explicó que luego de encontrarse al productor en la boda de Alexis Ayala, le reveló a su esposo: “Le dije, ‘Fer, amor, ahí está este güey que cuando yo estuve hace mucho en un programa, me mandó a hablar a su oficina, para ver más proyectos, estando en su oficina se me lanzó a besos‘”.

“Me acuerdo y me da muchísimo asco, a cuántas personas no les habrá hecho lo mismo, entonces ahora que lo vi en la boda de Alexis, hice contacto visual (...) qué bien se siente haber llegado a donde llegué sin tenerle que abrir las piernas a nadie por trabajo”, agregó.

La artista también confesó la manera en la que lo enfrentó: “¿pensaste que me iba a quedar callada después de tantos años? No Memo, ya no tengo miedo”, y mencionó que después de eso, nadie se atrevió más a faltarle al respeto: “Fue la primera y última vez que un productor se intentó sobrepasar conmigo”.

Bárbara de Regil reveló este suceso antes de la muerte de Memo del Bosque

Tras las críticas que surgieron a raíz de la narración de su experiencia, Bárbara de Regil envió un mensaje a Gustavo Adolfo Infante, aclarando que el programa fue filmado en noviembre, antes de la muerte de Memo: “Lo que conté en el programa fue una experiencia que viví hace años, un intento de beso bastante asqueroso que me incomodó profundamente y que por miedo o por costumbre de proteger a la esposa y a mi carrera guardé durante mucho tiempo”

“No busco dañar a nadie, simplemente lo conté como parte de un proceso personal, la grabación fue el año pasado, hoy me duele saber que ya no está, me duele porque me hubiera gustado que supiera que lo conté, no con rencor, sino con paz, sin miedo a que él es un productor”, concluyó.