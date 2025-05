Emjay anticipa sorpresas previo al comienzo de su gira ‘Me estoy Volviendo Loca Tour’

La cantautora mexicana Emjay se encuentra en un momento de euforia creativa y profesional con el lanzamiento de su segundo álbum, Me estoy volviendo loca, y la inminente inicio de su gira. En una entrevista con Publimetro, la artista expresó su gratitud y emoción por el recibimiento del público, anticipando un tour lleno de sorpresas que promete conectar aún más con sus seguidores.

“Ya pasaron algunas semanas de que salió el álbum. Estoy contentísima, no me quería crear expectativas sobre lo que iba a ser el álbum, no me gusta decepcionarme, entonces yo dije, ‘Mira, que pase lo que tenga que pasar’,” confesó Emjay, quien ha visto cómo su proyecto acumula casi 11 millones de reproducciones.

“No puedo estar más que agradecida, no puedo estar más que contenta con todo el equipo, con todas las personas que están detrás de Me estoy volviendo loca. Estoy emocionadísima por todo lo que viene: el tour, los próximos festivales, la presentación del 24 de mayo aquí en Ciudad de México, que es el inicio del Me estoy volviendo loca tour, pero estoy simplemente en espera y agradecida de lo que está pasando ahorita con mi proyecto.”

Uno de los momentos destacados del álbum ha sido la colaboración con Belinda en el remix de “Boss”, un tema que ha resonado fuertemente entre los fans: “A sus fans y a la gente le encantó el remix, creo que no solo se siente como un remix en el que yo le envié la parte a Belinda y le dije, ‘Mótate’. Realmente nos juntamos en el estudio, platicamos sobre qué era lo que queríamos transmitir y creo que se logró,” explicó.

“Me encantó que Belinda haya sido la persona que se montara el remix, porque aparte de que es un artista que admiro, es una de las artistas pop más grandes. Sus fans son increíbles conmigo. Me recibieron increíble y se quedaron a escuchar mi música”, aseveró la intérprete .

La preparación para el tour ha sido exhaustiva, “llevo más de un mes calentando esos motores: en clases de canto, con clases de baile y en clases de expresión teatral,” reveló la artista, quien ha tomado en cuenta los comentarios de su público para perfeccionar sus presentaciones: “Para mis conciertos, tomé en cuenta todos los comentarios de la gente hacia mis presentaciones pasadas, tanto los buenos como los malos, porque creo que lo importante es lograr conectar con el público, con tu arte y también escuchar al público es importante.”

Emjay adelantó que el Me estoy volviendo loca tour será “totalmente distinto” a sus giras anteriores: “Se vienen muchísimas sorpresas, es un tour totalmente distinto. Me cuesta mucho trabajo decirle adiós, obviamente a la etapa pasada, al tour pasado, al álbum pasado, pero Me estoy volviendo loca tour es algo que siempre estuve esperando. Me tiene emocionadísima estar con la gente, de ir a más ciudades de las que fui el año pasado en el tour”.

Finalmente, la artista se mostró emocionada por ser una fuente de inspiración para otras: “Jamás se me va a hacer algo malo que la gente me tome como inspiración, que copie mi música y que le agregue su esencia. Para mí es una bendición que el público logre llegar a tal conexión conmigo que diga, ‘Quiero hacer algo como Emjay, quiero dejar la huella que Emjay está dejando.’ Ento

nces, estoy contentísima, así como yo tuve miles de inspiraciones para ser quien soy hoy en día; el saber que también estoy siendo inspiración para artistas que están comenzando me pone muy contenta.”

Con el inicio de su gira el 24 de mayo en Ciudad de México, Emjay está lista para llevar su música y su mensaje a más rincones del país, consolidándose como una de las voces más prometedoras de la escena pop mexicana.