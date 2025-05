Gabito Ballesteros resalta su lado romántico con el estreno de su disco ‘Ya no se llevan serenatas’

Gabito Ballesteros, el joven prodigio de los corridos tumbados originario de Cumpas, Sonora, lanzó este 22 de mayo su esperado álbum Ya no se llevan serenatas, un proyecto que marca una evolución en su carrera al explorar una faceta más romántica y melódica, alejándose parcialmente de los corridos que lo catapultaron a la fama.

Con 17 canciones y un bonus track, el disco cuenta con colaboraciones de lujo que incluyen a J Balvin, Christian Nodal, Carín León, Natanael Cano, Luis R. Conriquez, Óscar Maydon, Netón Vega, Tito Double P y Armenta, consolidando a Ballesteros como un referente del regional mexicano con un toque innovador.

En una entrevista con Publimetro México, Gabito reveló que el proceso de creación de Ya no se llevan serenatas tomó ocho meses, un esfuerzo colaborativo con compositores cercanos que imprimieron un sello personal y emotivo al proyecto: “Es un álbum que viene del corazón, con temas que no esperaba grabar y colaboraciones que me sorprendieron”, expresó el cantante de 25 años.

Entre los temas destacados están “Regalo de Dios” con Carín León, una balada tradicional; “Qué V… Hago” con Christian Nodal, que mezcla romanticismo y desesperación; “La Troka” con J Balvin, una fusión de reguetón y regional mexicano; y “Dosis de Amor” con Natanael Cano, marcando su primera incursión romántica juntos.

La colaboración con J Balvin, en particular, generó gran expectación. Gabito destacó su admiración por el reguetonero colombiano: “Tenerlo en mi disco es un honor enorme. Es un sueño colaborar con artistas que escuché de niño”. El tema “La Troka”, producido con la intervención de Edgar Barrera, combina la esencia de ambos géneros, prometiendo romper barreras en la industria. Ballesteros también resaltó su trabajo con Óscar Maydon, con quien ya había explorado sonidos románticos, pero en este álbum llevaron la narrativa a un nivel más profundo.

El lanzamiento en mayo no fue planeado, según Gabito, quien lo atribuyó a una coincidencia, ya que su anterior disco, The GB, también se estrenó en el mismo mes de 2024.

Este nuevo proyecto refleja su madurez artística y personal, manteniendo su esencia mientras experimenta con nuevos sonidos: “No ha cambiado mucho mi vida personal, sigo siendo tranquilo, con mi familia, haciendo ejercicio y jugando pádel”, confesó, destacando que su formación como ingeniero industrial le ha dado una perspectiva metódica para “armar” su música, un proceso que compara con su carrera.

Gabito también abordó las críticas y controversias en torno a los corridos tumbados, especialmente la apología al delito, un tema recurrente en el género. Con madurez, afirmó: “Es parte del negocio. La gente tiene derecho a hablar, y yo tomo lo bueno y lo malo para construir. Si hay que arreglar algo, lo arreglamos”. Sobre las restricciones a los corridos bélicos, mostró respeto por las decisiones gubernamentales y abogó por explorar otros estilos musicales, demostrando su versatilidad.

“Se entiende. Creo que es una etapa de la música que hay que que pasar. Creo que en su momento se va a llegar a un acuerdo; no sé, algo neutro para ambas partes. Al momento se respeta que el gobierno está tomando esta decisión y es como todo, hay que respetar y sacar música de otro estilo, no es lo único y no hay por qué cerrarnos a lo mismo”, expresó el intérprete de AMG.

El álbum Ya no se llevan serenatas no solo es una colección de canciones, sino una declaración de intenciones. Gabito busca reconectar al público con el romanticismo, evocando emociones sinceras. Con este lanzamiento, el cantante planea expandir su alcance hacia mercados como España y Colombia, incursionando en el género urbano.

Su próxima gira, que incluye presentaciones en México y Estados Unidos, promete llevar estas nuevas canciones a los escenarios, con fechas confirmadas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Ya no se llevan serenatas consolida a Gabito Ballesteros como una figura clave en la evolución del regional mexicano.