Gustavo Adolfo Infante hace impactante revelación sobre Yolanda Andrade

Hace un par de días, Yolanda Andrade sorprendió tras aparecer en un video de TikTok en compañía de Pepillo Origel, dejando como resultado diversas reacciones y comentarios, destacando los de Gustavo Adolfo Infante, quien compartió ciertos detalles sobre el estado de salud de la presentadora de televisión.

Gustavo Adolfo Infante hace impactante revelación sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Fue durante la transmisión de ‘Sale el Sol’, donde los conductores hablaron sobre el video en el que recientemente reapareció Yolanda Andrade, por lo cual Gustavo Adolfo Infante aprovechó para comentar que en Las Vegas le detectaron a la presentadora un problema neurológico, mismo para el que aparentemente ya tendría un tratamiento en especial.

“Ha sido una lucha de años con un problema, entiendo, neurológico, que se le detectó en Las Vegas. Aparentemente ya le encontraron, espero, la cura”, comentó.

La conductora de televisión no ha emitido declaraciones para ofrecer una actualización sobre su estado de salud; sin embargo, tanto sus colegas como sus seguidores han externado su apoyo y cariño ante la crisis de salud que enfrenta.

Yolanda Andrade reaparece y revela detalles sobre su estado de salud

Durante el clip, Yolanda Andrade reapareció con ropa cómoda, además de un parche en su ojo y lentes de sol; al respecto, Pepillo Origel externó su entusiasmo por su encuentro, señalando que ha orado por la conductora de televisión.

“Pues aquí estoy con mi querida Yolanda. Bueno, Yolanda, ¿qué te puedo decir? Lo que todo el mundo que no sepa. Que hemos pedido por ti: mis hermanas, toda mi familia", comentó el presentador.

Sobre su estado de salud actual, Yolanda Andrade aseguró que se encuentra mejor y agradecida con todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido del público. Cabe destacar que el video no es reciente, por lo cual sus seguidores esperan que la conductora se encuentre bien.

“Me siento, me siento; gracias, Pepillo, por lo que me dices y me siento muy agradecida con toda la gente que ha que se ha manifestado y que ha es estado en sus oraciones. Créanme que esa energía la he recibido y me siento mucho mejor. Muchas gracias”, confesó la conductora.