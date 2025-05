Reaparece influencer tras ser apuñada diez veces por su novio; muestra terribles heridas en la espalda

La influencer brasileña Luna Ambrozevicius se convirtió en tendencia la semana pasada, luego de que fuera apuñalada por su novio mientras realizaba una transmisión en vivo.

El caso conmocionó a las redes sociales, por la similitud que mostró con el asesinato de la mexicana Valeria Márquez, quien fue ultimada mientras transmitía en vivo por Tiktok.

En el caso de Luna, se informó que el responsable de la agresión es su novio Alex Olievira, quien la atacó luego de que ella anunciara a sus seguidores que era momento de terminar la relación.

Hasta el momento el agresor permanece libre.

Reaparece influencer tras ser apuñada diez veces por su novio

Tras la agresión, la influencer reapareció en redes sociales donde se mostró agradecida con Dios y los médicos que le salvaron la vida.

“¡Se siente tan bien estar VIVO! ¡Mi gratitud será eterna! DIOS me dio una segunda oportunidad y la voy a usar de la mejor manera que pueda!“, escribió.

Y agregó que sobrevivió a diez puñaladas que le dio su exnovio y aseguró que se aferró a la vida por su hija.

“Sobrevivir a 10 puñaladas no fue solo un milagro, fue un resurgimiento. En medio del dolor, el miedo y la incertidumbre, encontré fuerza en mi pequeña Serena”.

Luna Ambrozevicius muestra terribles heridas que sufrió

En otro video, la influencer publicó un video de las fuertes heridas que sufrió tras recibir las diez puñaladas.

Además de que escribió un mensaje que estaría dirigido a su ex.

“La puñalada que recibí en la espalda no me dolió, me dolió cuando miré hacia atrás; para ver quién había metido el cuchillo”, publicó Luna en un mensaje escrito en portugués.

Y se dijo decepcionada: “Ahí me dolió, a mí, a mi hija. La decepción es algo con lo que tenemos que aprender a vivir”.

Hasta el momento el agresor se encuentra prófugo.