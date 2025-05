Wes Anderson y Benicio del Toro desordenan todo: cuándo llega El Esquema a salas de cine

(Roger Do Minh/TPS Productions/Fo/Courtesy of TPS Productions/Focu)

El actor puertorriqueño Benicio del Toro celebra 38 años de carrera y, tras su paso por el Festival de Cannes, está listo para estrenar en las salas de cine: El Esquema Fenicio.

Además, el cineasta Wes Anderson regresa con una nueva historia: El Esquema Fenicio (The Phoenician Scheme), protagonizada por Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Scarlett Johansson y Benedict Cumberbatch, entre otros.

“Cada filme es diferente. Alguien ve uno de mis tráilers y en cinco segundos dice que es mío. Lo entiendo, pero para mí, cada película es una cosa completamente distinta. Esta empezó cuando Roman y yo escribíamos algo que teníamos en mente: una historia muy oscura”, adelantó el director Wes Anderson.

Benicio del Toro y Wes Anderson: un viaje oscuro, familiar y brillante en El Esquema (Roger Do Minh/TPS Productions/Fo/Roger Do Minh/TPS Productions/Fo)

Anderson conserva su estilo particular: humor ácido, crítica política y una estética visual inconfundible.

“Es un personaje que no se preocupa realmente por cómo las grandes decisiones que toma afectan al mundo, a los trabajadores, a los paisajes. Estábamos construyendo una figura capitalista muy oscura, pero el filme nos llevó a otro lugar. Está en el ADN de alguna manera”, contó.

Desde 2008, sus películas han girado en torno a la familia, en su sentido más amplio: padres, hijos adoptivos, mentores o amigos cercanos.

Por su parte, Benicio del Toro se mantiene reservado, aunque no esquiva preguntas profundas. Sobre cómo le gustaría ser recordado, respondió con ironía:

“Wow, eso suena muy mórbido. ¿Lo preguntas porque estoy vestido de negro? No pienso mucho en la historia. No tengo idea de cómo me gustaría morir. Sólo sé que no quiero morir en un accidente. Nuestro personaje en el filme quiere una pirámide. Me gusta la idea de una pirámide. Sí, bueno...”.

Trabajar con Wes Anderson

Benedict Cumberbatch:

“Es un lugar encantador de invención, con una estética y una constancia muy particulares. Es como una disciplina zen: romper todo lo que pensabas sobre tu personaje, y darte cuenta de que Wes ya lo había previsto todo. Estás en manos de un maestro. Es una alegría. En este caso fue físico, una locura. Compartir escena con Benicio fue nuevo y maravilloso. Con Michael también. A veces ni piensas en una sola línea, pero compartir espacio con ellos fue fenomenal”.

Richard Ayoade:

“Para mí es un honor. El hecho de que me llamaran de vuelta, con tanto carácter e intensidad, fue un privilegio. Estás rodeado de talento increíble. Pero lo principal es que con Wes puedo canalizar al niño interior y eso, como actor, es único”.

Benicio del Toro:

“Cuando Wes me pidió formar parte del personaje, fue una colaboración. Este personaje tiene imprudencia y brutalidad, pero los matices están en mí”.

Aranceles en el cine

Wes Anderson opinó sobre las tarifas impuestas a películas extranjeras en Estados Unidos.

“Donald Trump y el tema de las tarifas... Nunca había escuchado de una tarifa del 100%. No soy un experto, pero siento que significa que van a tomar todo el dinero. ¿Y qué obtenemos a cambio? Es complicado. ¿Se puede detener un filme con tarifas? No creo que funcione. No lo sé, quiero saber los detalles”, puntualizó.

¿Cuándo se estrena El Esquema Fenicio en México?

La película se estrena el 29 de mayo en salas de cine.