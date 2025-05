Gustavo Adolfo Infante despidió a todos sus colaboradores, revela Michelle Rubalcava

Gustavo Adolfo Infante presenta problemas de vistas en su canal de Youtube.

A pesar de tener más de 500 mil suscriptores en Gustavo Adolfo Infante TV, sus videos más recientes tienen desde 311 visualizaciones hasta 15 mil vistas, el video más reproducido.

Dicha situación habría enfadado al conductor de ‘De Primera Mano’ quien ha tomado cartas en el asunto, de acuerdo con su excolaborador Mich Ruvalcaba.

Gustavo Adolfo Infante despidió a todos sus colaboradores

El periodista de espectáculos y conductor de su propio canal ‘Michismecito’ contó recientemente en una de sus transmisiones que Gustavo se quejó del poco crecimiento orgánico de su canal.

Razón por la que despidió a todo el equipo encargado de dichas transmisiones.

Dicho despido fue a través de un mensaje de voz enviado por Whatsapp en donde les informaba que se ve obligado obligado a despedir a los editores, administradores de redes sociales, reporteros y colaboradores.

Mich quien actualmente participa en ‘Chismorreo’ de Imagen Televisión dijo que si el canal de Gustavo no crece es por narcisista.

“Si el canal no sube, es Gustavo Adolfo Infante quien no lo hace subir. Está de narcisista, echándole la culpa a otros de que no tiene éxito en YouTube”, dijo el conductor.

Redes sociales reaccionan al despido del equipo de Gustavo Adolfo Infante

Seguidores de Ruvalcaba aplaudieron que imitara a su exjefe además de que escribieron mensajes en contra del presentador de ‘El minuto que cambió mi destino‘.

“Mejor que se vaya Gustavo y deje a la producción. A lo mejor así sí sube el rating”, “Gustavo Adolfo es muy ofensivo con las personas que lo siguen Y si comentan algo que a él no le parece los bloquea y se enoja” y “De acuerdo, yo veo que Gustavo se maneja según le convenga, y luego se disculpa” fueron algunos de los mensajes que escribieron.