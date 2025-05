Lit Killah estrena “FIAMORE”: una balada romántica que marca un nuevo capítulo en su carrera

El reconocido artista argentino LIT Killah dio un giro inesperado en su trayectoria musical con el lanzamiento de su nuevo single, “FIAMORE”, anunciado a través de su cuenta de Instagram.

Este tema, que se estrenó el 30 de abril en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, representa su primera incursión en el género romántico, mostrando una faceta más íntima y melódica del rapero que conquistó la escena urbana con su freestyle y trap.

El videoclip, protagonizado por su novia, la bailarina, cantante y creadora de contenido Tuli Acosta, es una oda al amor que celebra los pequeños momentos y el deseo de una conexión perdurable.

El título “FIAMORE” surge de un juego de palabras que evoca la delicadeza de una flor y la fuerza del amor, reflejando la sensibilidad que impregna la canción. En entrevista con Publimetro, LIT Killah compartió su entusiasmo tras el lanzamiento: “Muy contento, ya muy realizado. Uno después de estar tanto tiempo preparando algo, cuando se da, te sacás un peso de encima”.

El artista, que no se presentaba con un show propio en Buenos Aires desde hace dos años y medio, destacó la energía única de actuar frente a su público: “El intercambio de energía es lo que más me agrada. Que te canten todas las canciones, que griten, te impulsa a querer saltar, gritar más fuerte, correr por el escenario”.

Este vínculo con sus fans, junto con su deseo de experimentar, lo llevó a explorar la balada romántica, un género que lo sacó de su zona de confort: “Sentí que era el momento adecuado y fluí. Mostré una parte de mí que no había mostrado al público, y siento que eso a la gente le gustó”, afirmó.

El videoclip de “FIAMORE” refuerza la narrativa emocional del tema. Según LIT Killah, las sombras en el video representan los conflictos externos que amenazan una relación, pero cuando aparece Tuli Acosta, “todo eso desaparece, quedamos solo nosotros dos”. Esta estética, dominada por el color blanco, marca una transición respecto a su álbum anterior, KUSTOM, caracterizado por el violeta. El blanco simboliza un nuevo comienzo, una página en blanco para contar historias más personales a través de su música.

Con una carrera que comenzó en las batallas de freestyle en El Quinto Escalón, LIT Killah se ha consolidado como una figura clave del género urbano en Argentina, con más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify y dos álbumes de estudio, Mawz y SnipeZ.

En la entrevista, reflexionó sobre su evolución: “Lo más lindo es que uno no lo buscó. Éramos pibes de 16 años poniendo pasión, y el destino nos puso en nuestro lugar”. Aunque no planea regresar a las batallas de freestyle por el momento, su enfoque está en seguir reinventándose. “La idea es sacar otro álbum en 2025, encontrando un nuevo sonido que me represente”, adelantó.