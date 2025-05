Luis Torres, el chamán de la belleza, que desafía prejuicios y dignifica el arte de maquillar

Luis Torres pasa gran parte de su tiempo en viajes, ya sea maquillando a figuras importantes en la moda, el cine o la televisión; además. famosas novias como fue el caso de Alejandra Capetillo.

Alejandra Capetillo hizo una petición especial el día de su boda (Foto: Instagram)

El maquillador mexicano recibió a Publimetro en su salón en Guadalajara para hablar sobre este camino que ha tenido en una industria tan competida, con tantos egos, prejuicios y discriminación.

Luis sabe que esta industria exige carácter. “La persona que cree que lo sabe todo y no soporta ni una palabra fuerte, se regresa a su casa y no logra nada.” Por eso ha aprendido a soportar, sin dejar que lo pisoteen, pero también sin cargar con los errores ajenos.

Luis Torres, el maquillador de las celebridades en todo el mundo (Jorge Soltero)

Hoy se define como un trabajador incansable, resiliente, honesto y divertido. Un hombre que está derribando barreras para los maquilladores mexicanos y que, sin olvidar su origen, pisa fuerte en cada escenario internacional. Porque cuando alguien sueña con los pies en la tierra, cada paso cuenta.

Acabas de tener una importante presencia en el Festival de Cannes. Tus fotos dieron la vuelta al mundo, también los comentarios, los chismes con Belinda, pero al final fue una gran experiencia y un paso arriba en tu carrera.

—Mira, al final todo es publicidad, ¿sabes? Me siento demasiado bendecido, pero también muy agradecido por todo lo que está pasando. Nunca se había dado en mi gremio que un maquillador fuera invitado a ese nivel. Soy el primer maquillador mexicano en pisar esa alfombra, y ni siquiera estaba en mi lista de deseos, porque jamás lo había visto como algo posible. Pero ahora creo que estoy pisando fuerte por todos los mexicanos de mi gremio, abriendo puertas para que las nuevas generaciones lo tengan más fácil.

¿Cómo fue la experiencia desde que llegaste? ¿Esperabas algo así?

—Cada cosa superó mis expectativas. Fui como invitado especial, junto a Belinda, por parte de la marca L’Oréal. Acompañamos a Renata Notni, la única vocera mexicana de la marca. Me avisaron hace tres meses que iría, y yo pensé que iba a maquillar, como la vez pasada, lo cual ya me hacía feliz. Pero una semana antes me dijeron: “No vas a maquillar, no vas a trabajar. Vas como perfil de celebridad, junto con Belinda y Renata, y todo el trato será VIP”. Desde que bajamos del avión, había gente esperándonos. Te recogen los pasaportes, te llevan por otra zona, camionetas privadas, y el mejor hotel de Cannes.

¿Cómo te sentiste al vivir eso?

—No me sentí más grande, pero sí muy orgulloso. Ya viví la experiencia como maquillador, y ahora como alguien VIP, y es muy gratificante. Imagínate: en una cena tenía a Eva Longoria a un lado y a Halle Berry del otro. En la alfombra roja, estaba junto a Renata, Belinda y Tom Cruise. Vengo de un lugar en el que esto parecía imposible.

<i>“Hace 17 o 18 años, yo estaba ordeñando vacas y juntando estiércol con mi papá. Y ahora estoy aquí. He trabajado sin parar, y este es uno de esos frutos”</i> — Luis Torres

¿Cuál fue tu primera gran oportunidad en la industria?

—Mi primera pasarela fue en Milán, después de siete años de entrevistas donde cada año me decían que no. Que no maquillaba como los internacionales, que era “muy de Guadalajara”, que no estaba listo. El año seis ya estaba harto. Pero decidí escuchar a quienes sí querían verme crecer. A veces el ego no te deja avanzar. El día que fui verdaderamente preparado, no solo creyendo estarlo, fue cuando logré entrar. Mi primer desfile fue con Moschino. Mi primer modelo: Gigi Hadid.

¿Una de tus favoritas?

—Sí, es un amor de persona.

Has trabajado con muchas celebridades. ¿Hay alguna con quien hayas sentido una conexión especial?

—Las celebridades internacionales suelen ser muy reservadas. Una vez escuché a una mexicana muy famosa contar cómo un maquillador fue a su casa y luego reveló cosas personales en una entrevista. Desde entonces, casi no trabaja con maquilladores mexicanos. Eso me marcó. Yo soy la persona más prudente y profesional. No quiero que una celebridad diga: “Ya no voy a contratar maquilladores mexicanos” por culpa de alguien que buscó fama o dinero.

Luis Torres, el maquillador de las celebridades en todo el mundo (Jorge Soltero)

¿Con quiénes has tenido relaciones especiales?

—Con Ana Brenda Contreras tengo una amistad increíble. Con Camila Sodi también. Kendall Jenner fue súper amable esta última vez. Como maquillador tienes que saber leerlas. Saber si quieren hablar o no. No puedes pedirles fotos o videos si no están en ese mood. Tu voz, tu olor, tu energía, todo debe calmar. No soy psicólogo, me considero más como un chamán. Debes inspirar calma. Ellas viven estresadas. El maquillador debe ser un espacio seguro.

Después de tantos años, ¿cómo te defines hoy en tu oficio?

—Soy una persona muy trabajadora, con mucha resiliencia. Estoy rompiendo barreras para los mexicanos, especialmente para los de mi gremio. Y también me considero honesto y divertido.

¿Tienes algún momento difícil que te hizo más fuerte?

—Muchos. Pero uno en especial fue en un desfile en París. Me sentí muy humillado. Al principio creí que era por mi nacionalidad, pero entendí que hay gente mala en el gremio de la moda. Lloré, llamé a mi hermana, que es la gerente del salón, y a mi asistente. Les dije que quería irme. Mi hermana me dijo: “No sé cómo, pero relájate. Tienes cinco minutos para secarte las lágrimas y hacer tu trabajo”. Lo hice. Dos horas después, me pasó una de las cosas más increíbles de mi vida. A veces hay que aguantar, dejar el ego atrás. No permitir que te humillen, pero saber que no es por ti, sino por ellos.

¿Crees que aún hay prejuicios hacia los maquilladores?

—Sí. Nos tienen catalogados como problemáticos o chismosos. Y por unos, perdemos muchos.