¿Taylor Swift anunciará ‘Reputation (Taylor’s Version)’? Esto es lo que se sabe

Taylor Swift presentó “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)” en la serie ’The Handmaid’s Tale’, desatando rumores sobre la posible llegada de ‘Reputation (Taylor’s Version)’, especialmente ante la celebración de los American Music Awards 2025, ya que la cantante podría hacerlo oficial durante la premiación.

La decisión de Taylor Swift de regrabar sus álbumes anteriores se debe a su disputa con su antigua disquera, Big Machine Records, buscando así recuperar la propiedad de sus obras. ‘Reputation’ y su álbum debut de 2006 son los únicos que aún no habían sido regrabados completamente.

¿Taylor Swift anunciará ‘Reputation (Taylor’s Version)’?

Pese a que Taylor Swift no ha confirmado la fecha del lanzamiento de ‘Reputation (Taylor’s Version)’, se espera que lo haga oficial este 26 de mayo, durante la gala de los American Music Awards 2025, tomando en cuenta la relevancia de la premiación en la industria.

‘Reputation' se ha convertido en uno de los discos más importantes en la carrera de la artista estadounidense, ya que logró reivindicarse y resaltar su poder dentro de la industria a pesar de las constantes críticas contra su música.

Como era de esperarse, sus fieles fanáticos se mantienen al tanto de la llegada de Taylor Swift a la alfombra roja de la premiación, misma en la que se encuentra como una de las artistas más nominadas.

Taylor Swift presenta “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)”

La canción “Look What You Made Me Do” fue originalmente lanzada en 2017 como el primer sencillo del álbum ‘Reputation’ y marcó un punto de importante en la carrera de Swift, destacando por su sonido más oscuro y sus letras desafiantes.

La aparición de “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)” en ’The Handmaid’s Tale’ es significativa, ya que la canción sonó durante una escena crucial en la que el personaje de Elisabeth Moss, June Osborne, lidera una insurrección contra el régimen opresor de Gilead.