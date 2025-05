Video: Justin Bieber aparece de sorpresa en concierto y preocupa por su terrible aspecto

Luego de volverse objeto de críticas por sus comentarios respecto a la portada de Vogue de su esposa, Justin Bieber vuelve a dar de qué hablar luego de su repentina aparición en el concierto de SZA, donde lejos de alegrar a sus fans, los preocupó su aspecto desmejorado, por lo que intuyeron que podría estar abusando de las sustancias ilegales.

El nombre de Justin Bieber no ha dejado de sonar debido a sus polémicas, siendo la más reciente por su mala elección de palabras a la hora de felicitar a Hailey Bieber por su portada en Vogue: “Esto me recuerda a cuando Hailey y yo tuvimos una fuerte discusión. Le dije que nunca estaría en la portada de Vogue. Ya sé, fue muy grosero. Por alguna razón, porque me sentí irrespetado, pensé que debía vengarme”

Usuarios de redes sociales no dudaron en criticarlo con comentarios como: “Objetivo: defender a Justin. Obstáculo: Justin”, “Solo felicítala y ya”, “Había miles de otras maneras de felicitarla por su portada en Vogue”, “¿Le entristeció estar equivocado?”, “Odia a su esposa, no habría dicho eso de otra manera” e “Imagínate decirle al mundo entero que eres un mal esposo”.

Justin Bieber aparece en concierto de SZA y enciende las alarmas

Tras la polémica, Justin Bieber apareció de sorpresa en el concierto que SZA ofreció como parte de su tour actual. Ambos interpretaron ‘Snooze’, una de las canciones más populares de la cantante, no obstante, en lugar de ser elogiados, el público no pasó desapercibido el aspecto del canadiense y el besó que le dio a SZA en la mano, por lo que hicieron comentarios como:

“Justin ya no sabe qué hacer para que la esposa lo deje”, “Justin me recuerda a Liam Payne en ese estado”, “No sabe ni dónde estaba, se ve que no está bien”, “Justin se ve enamorado de cualquiera menos de su mujer”, “Es un mal día para ser Hailey Bieber, no importa cuándo leas esto”, “Ya intérnenlo” y “Trató mejor a esa mujer en tres segundos que a su esposa públicamente en los años juntos”.