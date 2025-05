Destapan delicado estado de salud de Yolanda Andrade: “Pido a Dios que la volvamos a ver”

Luego de la viralización de un video de Yolanda Andrade en el que parecía que la conductora había vuelto a la televisión, Pepillo Origel reveló que es un clip de hace varios meses y que Yolanda continúa alejada de los reflectores por su enfermedad. Además, el presentador dio una importante actualización sobre su estado de salud, en la que destacó que se encuentra delicada.

Hace algunos días, se revivió un video de Yolanda Andrade en el que parece que regresa a los foros de televisión junto a Pepillo Origel, quien la recibe con gusto. En dicho clip, la conductora confirma que su salud va mejorando después del aneurisma cerebral con el que la diagnosticaron.

No obstante, a pesar de que mucha gente pensó que era un video reciente, la realidad es otra, tal como lo expresó Pepillo Origel en un encuentro con la prensa: “Ese video fue antes de que se fuera de aquí del programa. Creo que fue el último programa que hizo aquí. Yo no sé por qué lo volvieron a sacar, pero yo tengo muchísimo de no ver a Yolanda (...) Antes de septiembre fue el video, entonces yo no sé por qué lo sacaron”.

Pepillo Origel da actualización sobre la salud de Yolanda Andrade

Asimismo, frente a los micrófonos con la prensa, Pepillo Origel declaró que Yolanda Andrade continúa batallando contra su salud: “Sé que ha estado delicada y no me gusta molestar a la gente. Ella sabrá, nosotros tenemos comunicación”

“Lo único que le pido a Dios es que pronto la volvamos a ver con ese carácter que tiene, ese encanto que tiene Yolanda. Entonces esperemos en Dios, pero esto fue hace mucho”, agregó.

No dejó pasar la oportunidad para recalcar que no cree que lo que le sucede a la conductora sea producto del karma o de la brujería: “Yo no creo en eso ni de los karmas ni nada. Son enfermedades que Dios te manda y punto. Y hay que pedirle a Dios que se nos alivie mi Yolanda y a cuidarnos todos”.