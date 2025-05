Fallece querido actor que dio voz a Vegeta y Yamcha en ‘Dragon Ball’

Eric Legrand, el célebre actor de doblaje francés que dio voz a personajes icónicos como Vegeta y Yamcha en la popular serie de anime ‘Dragon Ball’, falleció a la edad de 66 años. La noticia fue confirmada por Patrick Borg, la voz francesa de Son Goku, con quien Legrand mantuvo una amistad de más de 45 años.

“Adiós a mi amigo, Eric Legrand. Me estabas llamando: “mi pavo gordo“. Me gustó, me hizo reír. Llevamos meses escribiéndonos por WhatsApp hasta que el pasado lunes 19 de mayo por la mañana me dijiste que serías trasladado a un servicio de cuidados paliativos, has dejado de responderme”, compartió.

Sobre la causa de muerte del actor, de acuerdo con Patrick Borg, Eric Legrand pasó sus últimos días con vida en cuidados paliativos tras combatir un mieloma a lo largo de varios años, mismo que fue afectando su estado de salud considerablemente.

¿Quién era Eric Legrand, actor que prestó su voz a Vegeta Yamcha en ‘Dragon Ball’?

Su distintiva voz dio forma a la infancia de millones de fans de habla francesa y contribuyó significativamente a la popularización del anime en Europa. Más allá de su trabajo en ‘Dragon Ball’, Legrand también prestó su voz a otros personajes memorables en series como ‘Saint Seiya’ y ‘Archer’, solidificando su legado como una figura legendaria en el doblaje.

El impacto de Eric Legrand en la franquicia ‘Dragon Ball’ es innegable. Su interpretación de Vegeta, el orgulloso príncipe Saiyajin, capturó la complejidad del personaje, transmitiendo su arrogancia, su ira y en ocasiones su vulnerabilidad oculta.

Además de Vegeta, Legrand también dobló a Yamcha, Mr. Popo, el anunciador del Torneo de las Artes Marciales, y Bojack en la película ‘Dragon Ball Z: Bojack Desencadenado’. Su dedicación y talento dejaron una huella imborrable en el corazón de los fans, quienes han expresado su profundo pesar y han rendido homenaje a su trabajo en redes sociales.