Juan Daniel García Treviño listo para despegar en la música de la mano de HYBE Latinoamérica

Juan Daniel García Treviñó, actor reconocido por sus papeles protagónicos en producciones como ‘Ya no estoy aquí’ y ‘Vgly’, da un gran paso dentro de la industria musical luego de firmar con DOCEMIL MUSIC, sello de HYBE Latinoamérica. De esta manera, el artista expande su mercado y explora nuevas facetas en su carrera.

Desde su niñez, Juan Daniel García Treviño demostró su pasión por la música, pues fue a los nueve años cuando su papá le regaló una caja santa. Al descubrir su talento, comenzó tocando en tianguis y en el metro de Monterrey, hasta que eventualmente explotó sus habilidades al formar parte de las agrupaciones El Zon de Cumbia y Fuerza Kumbiambera junto a su familia.

No obstante, una crisis económica lo obligó a vender todos sus instrumentos, hecho que no le impidió conseguir una beca del gobierno para dar clases de música a comunidades vulnerables y llegó al punto de tocar a lado del gran Celso Piña en un concierto, lo que a su vez lo llevó a ser elegido para protagonizar ‘Ya no estoy Aquí’, película de Fernando Frías con la que saltó a la fama.

Juan Daniel García Treviño firma con DOCEMIL MUSIC

Juan Daniel García Treviño firma con DOCEMIL MUSIC

Ahora, Juan Daniel García Treviño dio un gran paso en su carrera musical tras firmar con DOCEMIL MUSIC, hecho que emociona a Fernando Grediaga, mánager del sello: “Que nos haya escogido para ser socios de en este nuevo (no tan nuevo) camino por la música, nos hace sentir muy afortunados y comprometidos. Por sus orígenes, por su talento y por el momento que vive el género, Dani está destinado a ser el referente de esta efervescente escena”.

Por su lado, el artista también se mostró entusiasmado por esta nueva etapa en su trayectoria: “El sueño era hacerlo grande y estoy agradecido de que me estén dando todo para lograrlo junto a la gente que quiero. Gracias”.