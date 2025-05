Lupita TikTok confiesa si aún mantiene una relación con Ricardo ‘N’: “Lo quiero”

Ricardo ‘N‘, esposo de Lupita TikTok, fue vinculado a proceso por varios delitos que se destaparon tras el fallecimiento de su hija Karely Yamileth. De esta manera, la influencer rompió el silencio y aclaró si aún mantiene relación con su pareja y confesó cuáles son sus sentimientos hacia él tras haber perdido a su bebé.

La pequeña Karely Yamileth perdió la vida el martes 13 de mayo a menos de un mes de su nacimiento. Se declaró un paro cardíaco como su causa de muerte; esto tras varios días luchando su vida en el hospital, pues diversas fuentes aseguran que ingresó al nosocomio a causa de una sepsis que le provocó la muerte cerebral.

Mientras tanto, Ricardo ‘N’, pareja de Lupita y padre de la menor fallecida se encuentra vinculado a proceso y es investigado por delito equiparable a la violación, feminicidio y violencia familiar, de tal manera que podría pasar el resto de su vida en prisión, además de verse en la obligación de pagar multas económicas bastante elevadas.

Lupita TikTok Imágenes de Instagram: @lupitatiktokmx

¿Lupita TikTok continúa en una relación con Ricardo ‘N’?

La relación de Ricardo ‘N’ y Lupita TikTok fue duramente criticada incluso antes de que se diera a conocer la detención del señor que le dobla la edad a la influencer. De esta manera, un reportero de Posta Entretenimiento abordó a la creadora de contenido y la cuestionó sobre su relación actual con su esposo, a lo que ella respondió: ”Ahorita no sabemos nada”.

“No sé, no quiero hablar nada y pues mi respeto y estar con mi familia bien”, se limitó a contestar Lupita TikTok frente al micrófono. “Ahorita nada más que Dios los bendiga y muchas gracias a mis seguidores y bendiciones”.

Aún así, no negó tener sentimientos por Ricardo ‘N’, a pesar de no estar segura de la situación en la que se encuentra: “Ahorita no sabemos, yo sí lo quiero pero ahorita no sabemos”.

También reveló sentirse desanimada respecto a la pérdida de su hija Karely Yamileth: “Me siento triste, agüitada. Información ya no quiero saber tanto nada”.

Su papá también opinó y declaró que era decisión de Lupita si quería continuar su romance con Ricardo ‘N’.