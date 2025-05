En plena investigación por el asesinato de Valeria Márquez salieron a la luz las declaraciones de una mujer que asegura haber presenciado el incidente, por lo cual ha señalando a una de las empleadas de la influencer como una de las posibles autoras intelectuales del crimen.

Desde hace varios días siguen surgiendo especulaciones y comentarios al respecto de la muerte de la creadora de contenido, especialmente relacionados con su estilo de vida y círculo cercano, mismo que ha sido vinculado con el caso.

Testigo confiesa quién le disparó a Valeria Márquez 3 veces seguidas

Fue a través de un video del youtuber conocido como ‘Mafian’, en donde la mujer identificada como Paola declaró que estuvo cerca del ataque que cobró la vida de Valeria Márquez, por lo cual aseguró que Erika habría disparado contra la influencer durante 3 veces consecutivas.

“Me acerqué y estaba viendo los horarios ahí en un vidrio que tienen ahí en la entrada, en eso llegó el repartidor y le preguntó si era Valeria, ella le dice que sí, yo voltee, entonces el repartidor estaba sacando algo de la mochila que llevaba, la puerta estaba entreabierta y Erika estaba sentada a su derecha de ella, yo creo a un metro o metro y medio, no había nadie más, más que ellas, dos, el muchacho y yo que estaba viendo ahí, pero en eso Erika sacó la pistola y le disparo a esta Valeria, le disparó tres veces seguiditas, hubo un cuarto balazo, pero ya no vi eso, yo ya estaba para irme, el repartidor salió corriendo asustado, yo también me fui, me asusté”, confesó.

Al respecto del impacto de estas declaraciones, la mujer identificada como Paola aseguró que desea poder acudir a la Fiscalía de Jalisco, con el objetivo de contribuir a la investigación por la muerte de Valeria Márquez.

Por otro lado, Jazmín Escamilla, abogada de Erika, ha desmentido en más de una ocasión la culpabilidad de la joven, comentando que se encuentra cooperando con las autoridades pertinentes para demostrar su inocencia.

¿Quién era Valeria Márquez, influencer que fue asesinada durante transmisión en vivo?

Valeria Márquez era una influencer y tiktoker mexicana de 23 años que había conseguido construir una comunidad significativa en redes sociales, superando los 90 mil seguidores en plataformas como Instagram.

La creadora de contenido compartía contenido relacionado con belleza, estilo de vida y a menudo incorporaba humor en sus publicaciones, lo que le ayudó a conectar con una audiencia diversa. Además de su presencia en línea, Valeria Márquez era la propietaria de Blossom The Beauty Lounge, un salón de belleza ubicado en Guadalajara, Jalisco.

El pasado 13 de mayo la famosa influencer fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo, al respecto de las reacciones, las autoridades correspondientes se encuentran investigando a cerca de los hechos, con el objetivo de esclarecer el tema y poder dar con los responsables, es por ello que se espera que en los próximos días las autoridades informen más detalles.