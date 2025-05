Testigo envía fuerte mensaje a Erika tras muerte de Valeria Márquez: “Mejor entrégate”

Una testigo que se identificó bajo el nombre de Paola, declaró durante una entrevista para el youtuber Mafian sobre el asesinato de Valeria Márquez, señalando a Erika como una de las posibles implicadas en el crimen, por lo cual aprovechó para enviar un mensaje contra la extrabajadora de la influencer.

Testigo envía fuerte mensaje a Erika tras muerte de Valeria Márquez

Después de haber narrado la forma en la que supuestamente percibió los hechos que terminaron en el asesinato de Valeria Márquez, la testigo envió un mensaje para Erika, señalando que todo lo que dice es verdad, por lo cual considera que es pertinente que se entregue de inmediato.

“Mira Erika, si me estás escuchando, tú sabes que lo que estoy diciendo es cierto. Y te lo puedo decir de frente. A lo mejor te den un poquito menos de año si te entregas tú personalmente. Y te evitas todo esto que yo voy a ir a decir que tú sabes que es cierto. Entonces mejor entrégate, di la verdad, porque de todas maneras si no lo haces van a ir por ti, porque tú sabes que yo no estoy mintiendo y estoy diciendo lo que es”, externó.

En este sentido, la mujer identificada como Paola hizo hincapié en el remordimiento por presuntamente haber presenciado los hechos, es por ello que decidió hablarlo abiertamente.

“Si no va a ser a la buena, pues ya va a tener que ser a la mala, porque yo ya no voy a callar nada. Porque yo no puedo con este remordimiento que no me deja, no me deja dormir. La verdad. Porque yo traigo aquí grabada en mi mente la escena. Entonces ya mejor entrégate, que se haga justicia. Si tienes cómplices, alguien te mandó, dilo. Y paguen lo que tengan que pagar y punto. Sería todo”, sentenció.

Testigo confiesa quién le disparó a Valeria Márquez 3 veces seguidas

Fue a través de un video del youtuber conocido como ‘Mafian’, en donde la mujer identificada como Paola declaró que estuvo cerca del ataque que cobró la vida de Valeria Márquez, por lo cual aseguró que Erika habría disparado contra la influencer durante 3 veces consecutivas.

“Me acerqué y estaba viendo los horarios ahí en un vidrio que tienen ahí en la entrada, en eso llegó el repartidor y le preguntó si era Valeria, ella le dice que sí, yo voltee, entonces el repartidor estaba sacando algo de la mochila que llevaba, la puerta estaba entreabierta y Erika estaba sentada a su derecha de ella, yo creo a un metro o metro y medio, no había nadie más, más que ellas, dos, el muchacho y yo que estaba viendo ahí, pero en eso Erika sacó la pistola y le disparo a esta Valeria, le disparó tres veces seguiditas, hubo un cuarto balazo, pero ya no vi eso, yo ya estaba para irme, el repartidor salió corriendo asustado, yo también me fui, me asusté”, confesó.

Al respecto del impacto de estas declaraciones, la mujer identificada como Paola aseguró que desea poder acudir a la Fiscalía de Jalisco, con el objetivo de contribuir a la investigación por la muerte de Valeria Márquez.