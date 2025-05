Valeria Márquez: exponen al encapuchado detrás de las transmisiones en vivo luego de su muerte

A dos semanas del trágico fallecimiento de Valeria Márquez, se comenzaron a realizar misteriosas transmisiones en vivo que lograron confundir a los usuarios de internet, que incluso pensaron que la influencer podría estar viva. No obstante, ya se descubrió quién es la persona detrás de los lives y sus razones para publicar contenido de Valeria.

Valeria Márquez falleció a los 23 años el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo para sus seguidores de TikTok desde su estética, Blossom the Beauty Lounge. El siniestro sucedió en Zapopan cuando un encapuchado que fingía ser un repartidor ingresó al local y le disparó tres veces, una en el pecho y dos en la cabeza.

Valeria Márquez Imágenes: especial

Descubren al responsable detrás de las transmisiones en vivo después de la muerte de Valeria Márquez

Dayane Chrissel alcanzó a rescatar el video de un ‘encapuchado’ que estaría detrás de las transmisiones en vivo recientes de Valeria Márquez: “Se ríe la persona que está publicando los en vivos y videos de Valeria Márquez para crecer cuentas en redes sociales”.

“Esta persona que simplemente está casi riéndose del contenido que esa persona está subiendo. Pone en la descripción un emoji de ángel y los usuarios están confundidos todavía en redes sociales”, expresó la comunicadora en un video de TikTok y reveló sus intenciones: “Muchos usuarios se están dando cuenta de que en las transmisiones en vivo que están utilizando de Valeria Márquez lo hacen para crecer cuentas en redes sociales, es decir, empiezan a recomendar otros perfiles para que crezcan aquí en la plataforma”.

Para concluir, mencionó que no se sabe qué sucederá con esa cuenta: “Hasta el momento se desconoce si las autoridades van a hacer algo al respecto, pero los usuarios están levantando la voz en redes sociales para que se haga algo al respecto o al menos la plataforma haga algo con esa cuenta”.

Usuarios de la red social no tardaron en formular sus propias teorías en los comentarios: “Debe ser el ex de Valeria Márquez”, “La pregunta es, ¿por qué las personas lo siguen?”, “La culpa lo tienen los seguidores, porque si no se suscribieran, no crecería la cuenta”, “Vean bien, es el rostro de una mujer, obvio no es Vale, pero vean bien, puede ser una de dos, Erika o Vivian”, “Pobre princesa, no la dejan descansar en paz” y “Es ella tapada de la cara, si se fijan en la nariz es la misma”.