“Elijo creer que esta es la historia de Roberto Gómez Bolaños”: Andrés Giardello

El actor uruguayo Andrés Giardello interpreta a “Pepe Jamaica” en Sin querer queriendo, la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños. En entrevista para Publimetro, compartió cómo llegó a este personaje, qué significa para él haber formado parte del proyecto y su mirada como fan de toda la vida del legado de quien marcó a generaciones enteras en Latinoamérica.

Andrés recuerda que su ingreso a la serie fue casi accidental. “Empecé el proceso de casting y al principio fui por otros personajes. No terminaba de dar el perfil, hasta que un día me llama Isabel Cortázar, la directora, y me dice: ‘Este es tu personaje’. Así llegó “Pepe Jamaica” a su vida.

Giardello explicó que su papel tiene un rol antagónico frente a Chespirito, aunque sin caer en el arquetipo del villano. “No es un malo. Es un hombre común, con conflictos reales, principalmente celos y envidia. Tiene un conflicto con el éxito de Chespirito, y eso se mantiene tanto en la juventud del personaje (que interpreta otro actor) como en la adultez, donde entro yo. No busca destruirlo, pero sí lo confronta desde esa incomodidad”.

“Pepe Jamaica” es uno de los pocos personajes completamente ficticios en la serie, pero está basado en hechos reales. “No existió como tal, pero sí representa a varias personas y situaciones que fueron reales en la vida de Chespirito. Me parece un gran acierto de guión. En lugar de crear siete personajes secundarios para ilustrar distintos conflictos, concentraron todo eso en Pepe. Eso le da mucha fuerza dramática”, mencionó el actor.

¿Ídolo en Latinoamérica y en México no tanto?

Aunque no conocía con detalle la historia personal de “Chespirito”, sí era un gran seguidor de su obra. “Me declaro abiertamente fan de todo su universo. Conocía El Chavo, El Chapulín, claro, pero a mí siempre me interesaron más los sketches de Los caquitos y Los loquitos. Me parecían fascinantes, más profundos incluso. Rubén Aguirre, Edgar Vivar… todos hacían trabajos entrañables”. Consideró que muchas veces se reduce el legado de Chespirito al Chavo, y eso es injusto, porque su obra es muchísimo más amplia.

Ya con una década viviendo en México, Andrés Giardello ha podido comparar cómo se percibe la figura de Chespirito en distintos países. “En el sur, en Uruguay, en Argentina, su figura es intocable. Lo transmitían todos los días, era el programa para levantar el rating en cualquier canal. En cambio, cuando llegué a México, noté que había cierta crítica, sobre todo en algunos círculos de actores. Como si renegaran de él. No entendía por qué. Algunos decían que caricaturizaba al mexicano, pero yo nunca lo vi así. Nunca pensé que los mexicanos fueran como El Chavo. Era un sketch, era comedia”, expresó.

“Desde lejos, como un fan”

Esa admiración fue tal que, al llegar al país, lo primero que quiso hacer fue conocer la famosa vecindad del Chavo. “Pensé que existía, que Televisa la había conservado. Me rompió el corazón saber que era sólo un set ya demolido. Me dijeron que hay una recreación en Santa Fe, pero no es lo mismo. Yo quería estar ahí. De hecho, cuando vine por primera vez en 2012, mi meta era conocer a Chespirito”.

La emoción de Andrés por este universo se nota en los pequeños detalles. “Un día fui a comer sushi y vi a Edgar Vivar. Me emocioné muchísimo. Mi pareja me decía ‘Ve a saludarlo’, pero no pude. Me quedé viéndolo desde lejos, como un fan”.

La serie cuenta con el respaldo total de la familia de Roberto Gómez Bolaños, ya que esto nace directamente de ellos. Paulina y Roberto Gómez Fernández están detrás del guión y la producción. Esta es la historia que ellos eligieron contar. “Puede gustar o no, pero es su versión, y como actor elijo creer que esta es la historia de Roberto Gómez Bolaños”, agregó.

Aunque a Andrés le habría encantado interpretar a Ramón Valdés o a Carlos Villagrán, sabe que no daba el perfil para ellos. “Son dos personalidades increíbles, con un humor que venía de su propia forma de ser. Pero los actores que los interpretan en la serie lo hacen muy bien. Yo quedé feliz con ‘Pepe Jamaica’, es un personaje complejo y muy humano”.

Finalmente, expresó su deseo de que la serie conecte con el público. “Espero que cumpla con las expectativas. Me encantaría que tenga segunda y tercera temporada. Hay mucha historia por contar”, concluyó.