Loyaltty se abre paso en el género urbano junto a Yeri Mua y Brytiago

Loyaltty se adueña de la escena del género urbano con sus recientes colaboraciones con artistas de la talla de Yeri Mua y Brytiago. A lado de la mexicana, lanzó el sencillo ‘Así soy (Dile a tu perr* que deje de investigarme)’, mientras que con el puertorriqueño estrenó ‘Luna Llena’; ambas canciones con millones de reproducciones en todas las plataformas.

De esta manera, la artista de origen chileno se acercó a Publimetro para revelar detalles exclusivos de estas colaboraciones y enviar un mensaje a todos sus fanáticos mexicanos que le han demostrado su apoyo.

Loyaltty se abre paso entre el público internacional junto a Yeri Mua y Brytiago

¿Cómo nació la colaboración con Yeri Mua? ¿Fue algo que se dio de manera orgánica o ya tenían una relación previa?

Cuando vine a México grabamos nuestra canción, pero antes habíamos hablado por redes. Ella tuvo una colaboración con un chico que es muy amigo mío en Chile, que se llama Martinwhite, y gracias a él yo conocí a Yeri.

Tuvimos una conexión muy buena desde el principio, con muy buena energía. Entonces, cuando viajé a México, le escribí para que nos juntáramos a conversar y, al día siguiente, nos fuimos al estudio.

Trabajar con Brytiago es un gran paso. ¿Cómo fue la experiencia en el estudio con él? ¿Qué te llevas de esa colaboración?

‘Luna llena’ es un tema al que le tengo muchísimo cariño. Estas dos colaboraciones son importantes para mí porque son mis dos géneros favoritos en este momento: un reguetón para perrear y otro más romántico.

Luego de hacer la colaboración con Yeri en México, me fui a Puerto Rico al día siguiente y grabé con Brytiago, y rescaté muchísimas cosas. Aprendí muchísimo de él. Es una persona muy buena, muy humilde, me dio muchísimos consejos, escribimos juntos, grabamos, conversamos mucho y, ahora que vino a Chile, me invitó a su show.

Estoy muy agradecida con Yeri y con Brytiago por apoyarme y por darme la mano en mi carrera musical.

¿Qué crees que aportan Yeri Mua y Brytiago a tu música?

Ellos aportan esta ficha de: “Yo creo en ti. Sigue y quiero que todos sepan que te apoyo”. Eso para mí significa mucho porque no lo he sentido tanto en mi país; pero que venga gente de afuera a recalcar mi carrera al momento de lanzar música, me da seguridad y me lleva a darme cuenta de que realmente estoy haciendo las cosas bien.

¿Cuál de las dos colaboraciones sientes que te exigió más como artista?

La de Yeri me costó un poco más, porque es un ritmo más lento. La colaboración con Brytiago es un reguetón romántico. Yo ya había hecho reguetones románticos más cantaditos, pero el reguetón mexicano, en específico esta canción que hice con Yeri, es un ritmo más lento, entonces me costó un poco entenderlo. Pero después dije: “Está duro”.

Loyaltty se siente orgullosa de su avance en la industria musical latinoamericana

¿Cómo crees que se nota en estas canciones tu evolución como artista?

Se nota bastante en términos de composición. Hubo un avance y una evolución muy buena desde que empecé, también porque voy ganando experiencia con los años.

Empecé a cantar haciendo trap, rap y hip-hop; luego de eso, el reguetón es un cambio gigante. Estaba acostumbrada a meter muchas palabras en poquito espacio porque soy súper rapera, y en el reguetón hay menos palabras. Entonces tuve que aprender mucho, meterme full al estudio, aprender de los mejores para ir evolucionando.

¿Qué significa para ti como artista chilena poder colaborar con cantantes de otras partes de Latinoamérica y que tu música se expanda a otros países?

Es un logro gigante. Me hace sentir muy feliz, muy orgullosa y contenta de que se esté reconociendo el trabajo y esfuerzo de tantos años. Sobre todo con la calidad de personas que son Yeri y Brytiago, que realmente son artistas consolidados, que tienen muchísimos números. Me encanta que la relación que se me dio con los dos fue súper orgánica y desde el sentimiento de querer hacer una canción conmigo.

Realmente me motiva muchísimo, me dan ganas de seguir y comerme el mundo. Siento que cada vez estoy más cerca de cumplir mi sueño.

¿Consideras que la escena urbana chilena está siendo más visible en el exterior?

Sí, 100 %. A la gente de tu mismo país le gusta mucho cuando la gente de afuera te reconoce. Entonces, siento que ellos también se sienten muy orgullosos con los logros que uno va teniendo. Es un orgullo que los artistas chilenos estemos llegando tan lejos y colaborando con artistas de otros países y obteniendo unos números muy grandes.

México es un país gigante, enorme, con muchísima población; por lo tanto, emigrar y llegar acá y que mucha gente te escuche te da mucha exposición.

¿Qué te gustaría que la gente que no conoce tu música sienta cuando escuche por primera vez estas canciones?

Empoderamiento, que se sientan perrísimos, sexys, lindas, como que lo pueden todo, que son dueños del mundo. Realmente así me siento yo cuando canto, por eso me encanta transmitírselos. Lo máximo es que me digan: “Estaba teniendo un día horrible, pero me puse a escuchar tu música y dije, ya, tengo que hacerlo”.

Mi historia es muy de superación; llevo varios años dándole a la música y cada día aprendo cosas nuevas, y he demostrado a mi público fiel que la fórmula para lograrlo es no rendirse, seguir intentando y mejorando.

¿Qué proyectos a futuro vienen para Loyaltty?

Quiero hacer mi segundo álbum. Esta vez quiero hacer un álbum full concentrado en perreo chileno, mezclado con perreo Mexa, con Puerto Rico y con Argentina, así que ahí estoy jugando mis cartitas.

También se viene mi próximo tema ‘Me tienen envidia’. Es un flow que le sigue al último tema que saqué, así que espero que les guste muchísimo.

Quisiera aprovechar y agradecer el apoyo que he recibido de México. Ha sido impresionante, no me lo esperaba y me ha dejado con el corazón muy lleno.