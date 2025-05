Cazzu anuncia gira en México tras aparición en el aeropuerto de la CDMX

Latinaje, el más reciente disco de la cantante Cazzu se convirtió en uno de los álbumes más escuchados en diversas plataformas digitales. Desde el lanzamiento previo de algunos temas, los fans de ‘La jefa de Argentina’ pidieron su retorno a los escenarios con una gira internacional que contara con presentaciones en CDMX y otros estados del territorio azteca.

Su aparición en el aeropuerto internacional de la capital del país hizo que miles de seguidores de la intérprete argentina comenzaran a teorizar sobre el anuncio de shows en los recintos más importantes. Durante una conferencia de prensa, realizada en el Coloso de Reforma el pasado 29 de mayo, la intérprete reveló tres conciertos en México:

14 de octubre- Auditorio Nacional, Ciudad de México

16 de octubre- Auditorio Telmex, Guadalajara

18 de octubre- Auditorio Banamex, Monterrey

La compositora aseveró que esta gira nació por la necesidad de presentar en vivo su más reciente proyecto: “No es la primera vez que visito México, pero sí es la primera vez en lugares tan importantes. Estoy muy feliz, con muchos nervios, pero alegre de poder traer mi show a un lugar tan especial”.

Con relación a qué se podrá encontraron en estas presentaciones, la argentina se sinceró: “Todavía no he armado el show; sin embargo con mi música busco crear un universo. En esta ocasión, se alejará un poco de lo urbano, aunque seguirá mi esencia”.

Al ser cuestionada sobre su retorno a México después de tres años, Cazzu explicó que “es un lugar muy importante y muy bonito. Tienen una capacidad muy grande de dar amor”.

“Cuando mi proyecto fue muy pequeño, me dieron amor. Cuando mi proyecto fue mediano, cuando me pasaron miles de cosas, me dieron amor”, aseguró la artista al decir el cariño que recibe de todos los mexicanos.

En ‘Latinaje’, Cazzu incorporó el regional a diversos temas, lo que provocó cierto temor, mas este desapareció por el gran recibimiento que tuvo: “En mi disco intenté, de alguna manera, rendir ese intento de homenaje a la música mexicana, pero eligiendo algo que estuviera más cerca de mi propio género, del trap, y así no alejarme tanto”.

“Para mí, los corrido tumbados son un lugar donde yo me siento muy cómoda. Siento que es un terreno conocido, muy conocido para mí, porque tenemos mucho mucho en común”, añadió la argentina.

Eh, así que una de las felicidades más grandes que me ha dado el disco es que la gente de México lo lo abrace, abrace la canción, abrace Dolce que que yo tenía mucho miedo y tenía mucho vértigo eh y traté de bueno de de que de convertir esa canción en lo mejor posible para que para que se sintiera que es como un acto más de de respeto y de admiración que que de un intento de robarme algo.