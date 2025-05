Esposa de integrante de Grupo Fugitivo dedica conmovedor mensaje: “Te estamos esperando”

En medio de las investigaciones por la desaparición de los integrantes del Grupo Fugitivo, la esposa de Víctor Manuel Garza, músico de la agrupación, envió un conmovedor mensaje a través de redes sociales, ya que este 29 de mayo es el cumpleaños del artista.

Al respecto de la búsqueda por los músicos, el gobierno del estado de Tamaulipas informó que encontraron cinco cuerpos sin vida que podrían corresponder a los integrantes de la agrupación; sin embargo, señalaron que tendrán que reconocerlos para poder determinarlo.

“Gobierno del Estado de Tamaulipas informa que, en torno a las acciones derivadas de la búsqueda para la localización de los integrantes de un grupo musical Fugitivo de Reynosa, las investigaciones conllevaron a una zona donde se localizaron 5 cuerpos sin vida, que por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas”.

Esposa de integrante de Grupo Fugitivo dedica emotivo mensaje de cumpleaños al músico

Ante las incógnitas y especulaciones por la desaparición de Grupo Fugitivo, la esposa de uno de los integrantes compartió un mensaje desde su cuenta de Facebook, señalando su esperanza en poder encontrarlo.

“Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo, al mejor hombre. Te encontraremos y no descansaremos hasta encontrarte mi amor, tu familia, tus bbs y yo te estamos esperando corazón. Sé que regresaras con nosotros lose, gracias por todo corazón, gracias x darme unos hijos tan hermosos y que estén clonados a ti porque al verlos me dan fuerza para seguir en esto, ver tus ojitos en ellos te veo a ti en ellos y ellos me necesitan, y te necesitan y aquí estaremos juntos como siempre mi amor”, escribió.

Cabe destacar que el mensaje fue colocado horas antes de que se diera a conocer el hallazgo de los cuerpos sin identificar, por lo cual hasta el momento se desconoce la postura de los familiares cercanos a los músicos.