Familiares de Grupo Fugitivo niegan hallazgo de cuerpos de los músicos: “Es mentira”

A cuatro días de la desaparición de los integrantes de Grupo Fugitivo, el Gobierno del Estadio de Tamaulipas informó el hallazgo de cinco cuerpos que podrían cumplir con las características de los músicos; sin embargo, los familiares de los mismos contradicen la versión de las autoridades.

La información sobre el hallazgo se dio a conocer a través de un comunicado que las autoridades difundieron en redes sociales.

“Gobierno del Estado de Tamaulipas informa que, en torno a las acciones derivadas de la búsqueda para la localización de los integrantes de un grupo musical Fugitivo de Reynosa, las investigaciones conllevaron a una zona donde se localizaron 5 cuerpos sin vida, que por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas”.

Familiares de Grupo Fugitivo niegan hallazgo de cuerpos de los músicos

Como parte del hallazgo de los cuerpos sin vida, algunos de los familiares de Grupo Fugitivo señalaron que las autoridades no se han puesto en contacto, por lo cual niegan que se trate de los integrantes de la agrupación,

“No hay nada confirmado respecto a los cuerpos de nuestros familiares, la realidad es que si fuera así, con los primeros que se hubieran comunicado sería con nosotros, que somos las familias de cada uno de ellos”, comentó Deysi Cervantes, un familiar cercano de Víctor Manuel Garza Cervantes.

Grupo Fugitivo. La agrupación desapareció misteriosamente cuando se dirigían a una presentación en una localidad de Tamaulipas.

Asimismo, otro familiar declaró que no se han realizado pruebas de ADN para poder determinar que se traten de los integrantes de la agrupación.

“Mentira, no nos han dicho nada. Ni siquiera hay pruebas de ADN. Es mentira, por favor difundan. Los papás estamos buscando y hablando con la Fiscalía de Victoria, y los cuerpos no son de nosotros, aún no nos confirman nada“, dijo Claudia M. Lizcano

Al respecto de la investigación, un predio en la colonia Aquiles Serdán, en el municipio de Reynosa permanece bajo resguardo de las autoridades como parte de la investigación para el esclarecimiento de los hechos, ya que este 29 de mayo detuvieron a 9 personas identificados como “LosMetros” del Cártel del Golfo, los cuales presuntamente podrían estar involucrados.