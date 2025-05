Novia de Alex Marín reacciona a su detención con un desgarrador mensaje

El productor de contenido para adultos, Alex Marín fue detenido por presunto abuso y explotación a una menor de edad. Ante los hechos, una de sus novias que participa en una relación poliamorosa con otras mujeres, reaccionó en sus redes sociales, donde se mostró destrozada por la situación que enfrenta.

Alex Marín fue detenido por las autoridades jaliscienses el miércoles 28 de mayo, acusado de abuso y explotación a una joven de apenas 16 años. Según lo dicho por la Fiscalía de Jalisco, el creador de contenido para adultos se ganó la confianza de la adolescente para comenzar a mantener relaciones sexuales con ella y después ofrecer encuentros con otras personas a cambio de dinero.

De esta manera, la Fiscalía del Estado de Jalisco expidió un comunicado en X: “El hombre se encuentra acusado de explotar sexualmente a una menor, ganarse su confianza, manipularla y difundir imágenes. La orden de aprehensión fue cumplimentada por la Fiscalía en Puerto Vallarta”.

Novia de Alex Marín lanza mensaje tras su aprehensión

Además de su papel en la industria pornográfica, Alex Marín es reconocido por su relación poliamorosa que a través de los años se ha ido expandiendo. A pesar de la cantidad de modelos de OnlyFans que forman parte de este círculo, hasta el momento solo una se ha pronunciado respecto a la situación del productor.

Fue así, que Melany Marín se desahogó en redes frente a sus más de 42 mil seguidores en Instagram con un mensaje desgarrador: “No sé qué decirles, me siento muy triste”, escribió en una historia en la red social. Aunque no destacó que el motivo de sus palabras hayan sido la detención de Alex Marín, no hay indicios públicos que indiquen que haya otro motivo para su tristeza.

Mientras tanto, modelos que han mantenido romances con él, como Mía Marín, Giselle Montes y Yamileth Ramírez, han preferido mantener el silencio sobre los problemas que atraviesa su ex Alex Marín.