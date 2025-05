Alex Marín, quien era reconocido por crear contenido para adultos, fue detenido el pasado 28 de mayo en Puerto Vallarta, tras ser denunciado por los delitos de trata de personas y explotación sexual en contra de una menor de 16 años. Al respecto de las reacciones, usuarios de redes sociales revivieron las declaraciones de Mía Rubín sobre los motivos de su divorcio con el actor.

Reviven declaraciones de Mía Marín sobre los motivos de su divorcio con Alex Marín

Fue a través de una transmisión en vivo que la creadora de contenido rompió el silencio sobre los motivos de su separación con Alex Marín, especialmente porque compartió que comenzaba una nueva relación, lo cual desató un sinfín de reacciones.

“Para ustedes se les hace muy fácil que me divorcié de Alex o estoy en planes de separación con Alex y que ya tengo una nueva pareja pero no es así. Las cosas ya tienen mucho tiempo mal y ya se estaba hablando del divorcio y ya se estaba tratando el divorcio cuando yo empecé mi nueva relación”, dijo.

Asimismo, sobre los principales motivos de su divorcio, Mía mencionó que comenzaron a tener diferencias en sus opiniones, relacionadas con su relación poliamorosa.

“Terminamos la relación porque había cosas que no cuadramos, ni él, ni yo y había mucha diferencia de opiniones. Él quería más, ya teníamos un límite pero él quería más, y así pasa cuando pruebas algo, quieres más y quieres más. Si él quiere tener muchas viejas y estar feliz así va a ser y si yo quiero estar con mi nueva pareja, está bien”, agregó.

Ante las dudas que surgieron sobre su nuevo noviazgo, Mía externó su felicidad, señalando que no volvería a experimentar una relación poliamorosa.

“Ya no volveré a tener una relación poliamorosa, no lo vuelvo a hacer, ya no lo volvería a experimentar”, señaló.