Susana Zabaleta confirma que no se casará con Ricardo Pérez ¿Acabó su relación?

Susana Zabaleta es una de las cantantes y actrices más queridas en todo México. Con una trayectoria más que emblemática, los fans de la nacida en Monclova, Coahuila, desean conocer todo de su vida y más sobre su relación con el comediante Ricardo Pérez.

Desde la confirmación del romance, los medios de comunicación buscaron alguna declaración por parte de la pareja, misma que llama la atención por la diferencia de edad.

Ahora, Zabaleta creó especulaciones sobre el estado de su noviazgo tras confirmar que no se casará con el integrante de ‘La Cotorrisa’. Fue en el programa Sale el sol, donde Susana respondió de una manera más que clara: “No. Yo ya me casé. Yo me casé una vez y eso fue increíble. He pedido amigas”.

Además, la intérprete también explicó qué dice cuando la cuestionan sobre una posible maternidad con el humorista: “para qué se adelantan. Más bien, busquemos la manera de todos ser felices. Ahora, la felicidad hay que trabajarla, no es de que te llegue a tu puerta. Bueno, a mí sí me llegó a mi puerta”, finalizó.

Ricardo Pérez, conductor del podcast La Cotorrisa, no ha respondido públicamente al post, pero fuentes cercanas a la pareja explicaron a El Heraldo de México, que la relación continúa, aunque con una perspectiva más relajada. “Ambos están enfocados en sus carreras y disfrutan su tiempo juntos sin presión”.

“Se feliz Susana , se ven hermosos solo los envidiosos critican y esas críticas no valen”, “Susana sea feliz que te valga para pura mmm lo que diga la gente. Vida, solamente hay una, ya basta de que todo mundo opina, no te mantiene, pero están al tanto de todo, sé feliz” o “No perdió ninguna amiga, esas no son amigas” son algunos de los comentarios insertados por varios internautas en la publicación que ya suma miles de reproducciones en muy pocas horas.