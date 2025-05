“México me eligió y yo elegí a México”: Karla Breu presenta nueva versión de “Volvería” junto a Juan Solo

La cantante dominicana Karla Breu vive uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Desde su llegada a México en 2018, ha construido un camino artístico sólido, lleno de aprendizajes, colaboraciones y un vínculo cada vez más profundo con el público mexicano.

Actualmente se encuentra en promoción de su más reciente colaboración con Juan Solo, la nueva versión del tema “Volvería”. En entrevista para Publimetro, Karla compartió cómo llegó al país, cómo ha sido adoptada por la audiencia y cómo surgió esta especial alianza musical.

“Yo siempre digo que México me eligió y yo elegí a México” aseguró la intérprete al recordar que llegó en un momento de su vida en el que no lo tenía planeado, y que todo se fue alineando. Mencionó que desde el primer día le abrieron las puertas y la han acompañado en este proceso de crecimiento.

Para Karla, vivir en la Ciudad de México ha sido mucho más que una mudanza: ha sido una transformación. “Soy una persona completamente diferente a la que llegó hace varios años. Estar rodeada de tanto arte y cultura me ha influenciado profundamente, no sólo como artista, sino como persona”.

Desde el inicio, México le ofreció algo que cualquier músico anhela: un público apasionado. “Me di cuenta que es un público realmente muy apasionado de la música y realmente disfrutan de todo esto, son muy apasionados, y se han quedado conmigo, y me han visto crecer, y me han abierto sus puertas. Y eso me encantó desde que llegué, la pasión que vi en México y en todo lo que hacen”.

¿Cómo se dio la colaboración con Juan Solo?

Ese cariño también se refleja en el entusiasmo con el que el público ha recibido “Volvería”, una canción originalmente de Juan Solo, que ahora revive en una emotiva versión a dúo.

Karla recuerda perfectamente cómo surgió esta colaboración. “Uno de los primeros conciertos que abrí en mi vida, en mi carrera fue uno de Juan Solo en Guadalajara en el 2019”.

Durante esa gira, Juan le propuso cantar juntos “Volvería”, una de las canciones más icónicas de su repertorio. “Fue un gesto súper generoso. La cantamos la primera noche del tour y sentimos algo muy especial. La respuesta del público fue mágica. Después de interpretarla en tantos escenarios, en festivales y hasta en mi show en el Lunario, dijimos: esto no puede quedarse sólo en el escenario. Y así nació la idea de grabarla”.

La versión ha tenido una recepción extraordinaria, pero Karla no se detiene. Está trabajando en nuevos sencillos y preparando el lanzamiento de un cover de Turista, de Bad Bunny, versión que nació en su nuevo programa de YouTube Entre Canciones. Además, el 19 de junio abrirá el concierto de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional, una experiencia que la tiene “superemocionada”.

Si la historia con Juan Solo se repitiera con el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas”... ¿Y qué tal, “Duele el amor” con Syntek? Karla se ríe optimista: “Sería un sueño. Esa canción marcó mi infancia. Ojalá algún día se dé”, concluyó.