¿Aliviar el dolor justifica los medios? Entrevista con Luis J. Arellano, director de “Largo camino al amanecer”

Luis J. Arellano, director del cortometraje “Largo camino al amanecer”, recientemente seleccionado en competencia para el Sony Future Filmmaker Award, explicó que la historia nació hace varios años en la Ciudad de México. “El intento de todo director o directora que quiera hacer un cortito, supongo que es tratar de meter lo más que podamos, y no siempre es mucha trama o mucha historia, sino sensaciones o algo que conecte por un momentito con el público”.

El tema central de “Largo camino al amanecer” cuenta la historia de una mujer que pierde a su hija de 4 años; conoce a otra madre víctima de violencia intrafamiliar y con una bebé de 4 meses, a quien termina secuestrando. Más adelante, reconoce el tamaño de su acto e intenta remediarlo.

La semilla del cortometraje se remonta a un documental anterior: “Mi reino”, también dirigido por él y nominado al Ariel en 2023. “Era la historia de un hombre que la forma de pasar su duelo fue encerrarse y alejarse de sus seres queridos. Busqué una historia que me permitiera tener un personaje que hiciera algo muy opuesto a ese otro”, compartió. Así nació la idea de una mujer que, en lugar de retraerse, actúa impulsivamente frente al dolor.

¿Qué historias hay detrás del cortometraje?

Para equilibrar los elementos delicados del duelo y el secuestro, Arellano se sumergió en la investigación. “Me di cuenta que son muy comunes, todos de formas muy variadas. Gente que engaña a amistades con el afán de secuestrar a sus hijos”. Fue también durante el casting que profundizó en el tema del duelo. “Muchas actrices me compartieron muchas formas de vivir sus duelos”, recordó. Una en particular le dijo: “Después de que perdí a mi padre, tuve un año que se me borró, no lo tengo presente… fue un año en el que me casé, me mudé, y el duelo hizo que se borrara por completo”.

Junto a su equipo, incluidas Cecilia Gabriela Ramírez (la actriz principal), María Mora (la fotógrafa), y las productoras Hellen H. Castro, Diana Árcega y Alejandra Ruiz Díaz, Arellano se enfocó en cómo manejar la intensidad de las escenas. “Qué escenas se sentían ya demasiado cargadas o que quizás no le hacían justicia a lo que ellas estaban atravesando”.

Respecto a cómo esperaba que el público reciba al personaje, es honesto: “Sabía que era un personaje que no es atractivo para el público en general. Uno no suele buscar reflejarse con alguien que cometa crímenes”. Pero ahí estaba su interés: “Me atrae mucho esta línea gris entre hacer algo egoísta o violento que creemos justificado. Ahí es cuando más nos enfrentamos a nuestra moral”.

¿Cómo surgió “Largo camino al amanecer”?

El cortometraje nació de una imagen captada en el Metro de la Ciudad de México. “Una pareja afuera del metro: el hombre cargaba a un bebé con muy poca fuerza, la mujer estaba con la frente pegada al muro, los brazos caídos. Esa sensación de cansancio y abandono me acompañó durante todo el proyecto”, contó Luis J. Arellano.

Actualmente, “Largo camino al amanecer” se encuentra en el shortlist del Sony Future Filmmaker Award, y el director viajará a Los Ángeles: “Es muy lindo porque el pretexto de reconocer el trabajo va de la mano con talleres y conocer cómo trabaja Sony Pictures”. Sobre el eco internacional del cine mexicano, comenta: “Independientemente de donde sea que te vayas y la película que veas, hay un reflejo peculiar… como si dijeras ‘ah, vi algo similar o conozco a alguien parecido’”.

Finalmente, adelantó que trabaja en dos largometrajes: “Silvia y el miedo”, ubicado en el Tlaxcala de 1980 y con toques de folclore mexicano, y “Fatherland”, una comedia sobre la dinámica de violencia entre hombres,heredada de generación en generación. “Todavía estamos tallereando, reescribiendo para aplicar a desarrollo, pero son los dos proyectos en los que estamos ahora”, concluyó.