Fallece reconocido actor de ‘Daredevil’, Gotham’ y ‘Boardwalk Empire’

Devin Harjes, quien era un actor reconocido por sus populares personajes dentro de la pantalla chica, falleció a los 41 años tras una larga batalla contra el cáncer, la información fue compartida a través del medio estadounidense The Hollywood Reporter.

El actor estadounidense era reconocido por su papeles en producciones como ‘Daredevil’, Gotham’ y ‘Boardwalk Empire’, no obstante, en febrero fue diagnosticado con un tipo de cáncer, el cual fue debilitando el estado de salud de Devin.

¿Quién era Devin Harjes, actor de ‘Daredevil’, Gotham’ y ‘Boardwalk Empire’?

Devin Harjes, el talentoso actor conocido por sus papeles en series como ‘Daredevil’, ‘Gotham’ y ‘Boardwalk Empire’, falleció a los 41 años en el Hospital Mount Sinai West de Nueva York. La triste noticia fue confirmada por su representante, quien informó que Harjes había estado luchando contra el cáncer desde febrero.

A lo largo de su carrera, Devin Harjes se ganó el reconocimiento por su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes memorables, dejando una huella en la industria televisiva.

Devin Harjes inició su camino en la actuación en la escena teatral de Dallas-Fort Worth antes de trasladarse a Nueva York en busca de mayores oportunidades. Su debut en televisión fue en la aclamada serie de HBO ‘Boardwalk Empire’, donde interpretó al legendario boxeador Jack Dempsey.

Posteriormente, su carrera despegó con roles en otras producciones notables como ‘Manifest’, ‘Orange Is the New Black’, ‘Blue Bloods’, ‘Elementary’ y ‘FBI’. Su fallecimiento representa una pérdida para la industria del entretenimiento, y sus colegas y fans lo recuerdan por su dedicación y talento.