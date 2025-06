Filtran audio de Valeria Márquez exhibiendo la crueldad de su exnovio: “Me trató como basura”

Cada vez más detalles acerca de la vida personal de Valeria Márquez salen a la luz, pues se reveló un supuesto audio en el que la influencer narra las crueldades de las que fue víctima por parte de su exnovio. Y confesó que por amor, fue capaz de soportar sus desplantes, aunque él la tratara “como basura”.

Valeria Márquez perdió la vida el 13 de mayo de 2025. La influencer fue asesinada por un encapuchado que se hizo pasar por un repartidor, mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su estética en Zapopan, Blossom the Beauty Lounge. La influencer tenía apenas 23 años de edad cuando el sujeto le disparó una vez en el pecho y dos en la cabeza.

Tal como lo aseguraron los encargados de la investigación, todo el círculo cercano de Valeria Márquez ya dio sus declaraciones, incluso Vivian de la Torre y Erika, quienes fueron señaladas en internet de estar involucradas en el feminicidio de la influencer; en redes sociales también se acusó a su exnovio por las amenazas que denunció la creadora de contenido antes de morir.

Valeria Márquez Instagram: @v__marquez (Instagram: @v__marquez)

Revelan audio de Valeria Márquez denunciando los maltratos de su exnovio

En TikTok comenzó a circular un audio, en el que Valeria Márquez se desahoga acerca de la violencia que vivía con quien fue su pareja sentimental: “Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos. Que una dama no anda de cama en cama y yo era de esas. Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado; que yo no valía para presentarme con sus amigos; que como iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada”.

“Yo ahí como pend… creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos, para que al final me tratara como si fuera basura”, afirma la influencer en dicho audio, del cual se desconoce su origen y si es real.

Hasta el momento, los seres queridos de Valeria no han notificado si el audio en cuestión es real o fue fabricado por alguien en internet.