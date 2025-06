Graban incómodo momento entre Poncho Barbosa y Tono Beltranena durante concierto de 90’s Pop Tour

El 90’s Pop Tour es un concierto que junta lo mejor de una época amada por miles de personas en todo México. Si bien esta presentación cuenta con diversas fechas en distintas ciudades, en las últimas horas se comenzó a viralizar lo ocurrido en Oaxaca.

Sí, de acuerdo con la cuenta de X, La Tía Sandra, algunos presentes quedaron asombrados por la participación de Poncho Barbosa y Tono Beltranena. Todo sucedió el pasado 31 de mayo en el auditorio Guelaguetza, donde se realizaba de manera normal el 90’s Pop Tour, mas de un momento a otro, se presume que el integrante de Mercurio vivió momentos de incomodidad al convivir con Tono.

“Mientras Poncho Baca de Mercurio cantaba, se le acercó su compañero de Magneto Tono Beltranena con una aparente erección”, colocó la cuenta antes citada para subir un video en el que se ve cómo los dos artistas cantaban durante su participación en Oaxaca.

El corte del pantalón creó un gran número de suposiciones que relaciona a Poncho Barbosa y Tono Beltranena de una manera que va más allá de la laboral. Hasta el momento ninguno de los cantantes se ha pronunciado ante la publicación realizada por la cuenta de X, mas algunos fans comenzaron a crear un shipeo: deseo de que dos personas, ya sean personajes de ficción o famosos, estén en una relación romántica.

“Verlos juntos me alborotó la hormona; ojalá hagan un video juntos y no hablo de uno musical”, “No me van a negar que a su edad es de verdad sorprendente que aun pueda tener y mantener una” o “Es que Poncho emociona a todos” son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.