El lado más fuerte de Sara Maldonado en 25 años de carrera: “Me siento plena”

Sara Maldonado se puso cómoda para charlar con Publimetro sobre el estreno de la cuarta temporada de la Lotería del crimen, que da continuidad al personaje de Ariel Aragón, interpretado por la actriz mexicana.

“Me siento muy contenta, obviamente muy emocionada, porque ya estrenamos la cuarta temporada. Esto no sería posible si el público no nos estuviera viendo y apoyando. Y obviamente Lotería del crimen, pues si hay una cuarta temporada, es porque tiene un público cautivo, ¿no? Que nos prefiere, que nos apoya, que nos sigue. Y también con la noticia de que hace unas semanas se estrenó, para todas las personas que no la pudieron ver en televisión abierta, la temporada 1 y 2 están disponibles en Disney Plus”, contó Sara Maldonado.

Lotería del crimen estrena su cuarta temporada (Foto: Cortesía)

La actriz interpreta a Ariel Aragón, una mujer fuerte que busca hacer justicia en cada capítulo.

“Quiero mucho a mi personaje Ariel Aragón. Compartimos ciertos rasgos de carácter. También yo me considero una mujer muy justa, honesta, derecha, práctica… y son algunas de las cosas que puedo aportar con mi experiencia al personaje. Ariel es una detective especializada en criminología, con mucha experiencia, muy inteligente, muy capaz. Sobre todo, es audaz, ruda, fuerte y segura de sí misma. No le tiene miedo a nada. Eso no lo comparto... yo le tengo miedo a muchas cosas, la verdad”, puntualizó.

<i>“Es un momento muy importante de mi carrera, sintiéndome muy plena y muy satisfecha después de tantos años de dedicarme a esto. Estoy haciendo este personaje de Ariel Aragón, que tiene tintes de todo: es una heroína que no va a permitir que haya miedo, ni terror, ni nada en la Ciudad de México”</i> — Sara Maldonado

Maldonado resaltó que lo relevante de la historia es mostrar que, si bien hay mucha corrupción en los cuerpos policiales, también existen héroes.

“Ariel Aragón me ha dado la oportunidad de ser una policía heroica. En México, tristemente, tenemos la idea de que la policía es corrupta, y Lotería del crimen se ha encargado de contar la historia de los policías que no lo son, de aquellos que son héroes y que están trabajando todo el tiempo para brindar seguridad a los ciudadanos. Por eso me gusta mucho ser Ariel Aragón”.

Sara Maldonado en la vida real

“Definitivamente me encantaría tener en mis manos el poder de ejercer justicia. Creo que soy justa a mi alrededor. Obviamente, siempre he pensado que hacer justicia no significa tomarla por cuenta propia, no es como en la serie, donde hay asesinos que creen que hacen justicia con su propia mano. Yo jamás lo haría si tuviera que lastimar a otro ser humano o a otro ser vivo. Creo que la justicia implica otro tipo de castigo, y hay instituciones que deben encargarse de eso”, añadió Sara Maldonado.

Formatos en la pantalla

“El formato de la serie era una superserie, una teleserie, y todo este híbrido que me tocó vivir. Después de tantos años, Lotería del crimen llega a ser realmente una serie, porque no tiene melodrama. Eso la coloca en esa categoría. Con todo el contenido que tenemos ahora —series de todos los países, redes sociales, plataformas—, tener una cuarta temporada en este momento de mi carrera, cuando cumplo 25 años, es un premio”, compartió la actriz.

Aniversario como actriz

Sara Maldonado adelantó que el próximo año celebrará sus 25 años de trayectoria artística.

“El próximo año ya cumplo 25 años en este medio, o sea, 25 años siendo actriz. He tenido la fortuna de pasar por muchas etapas. Empecé haciendo telenovelas en Televisa, en el melodrama, y he visto la evolución de las plataformas. Lotería del crimen llega justo en un momento de mi carrera donde me tocó vivir el boom de las series, cuando apenas estaban llegando a México”.

¿Cuándo y dónde ver Lotería del crimen?

Lunes a viernes a las 22:30 horas, por Azteca 7.