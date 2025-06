Yahritza y Su Esencia levantan la voz por los inmigrantes con ‘Qué Puedo Perder’

Yahritza y Su Esencia, de la mano del productor y compositor Edgar Barrera, lanzan ‘Qué Puedo Perder’, un nuevo himno para inmigrantes y dreamers con el que el trío comparte un mensaje de lucha, hermandad y apoyo, enalteciendo sus raíces y la historia de su familia.

Este tema, con sonidos característicos de la música regional mexicana tradicional, en fusión con el género urbano sierreño, ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Además, es el tema oficial de ‘Pase a la Fama’, reality de Telemundo en colaboración con HYBE Latin America que se estrenará el próximo 8 de junio, donde los participantes intentarán hacerse de un lugar en la industria de la música y serán juzgados por estrellas de la talla de Ana Bárbara, Adriel Favela y Horacio Palencia.

De esta manera, los integrantes de Yahritza y Su Esencia, es decir, Yahritza, Jairo y Armando, revelaron a Publimetro detalles exclusivos acerca de este estreno y el proceso creativo detrás de la composición.

Yahritza y Su Esencia envían un mensaje de apoyo a los inmigrantes

Armando Martínez, guitarrista del trío, aseguró que ‘Qué Puedo Perder’ nació por sí sola mientras el grupo se encontraba en el estudio y surgió de la necesidad de enviar palabras de aliento a la comunidad inmigrante: “Trata de lo que nos pasa a nosotros y el pasado de nuestra familia. Es una canción con la que los inmigrantes y la gente hispana pueden conectar”.

“Esperamos que conecten con la canción y con nuestra historia, porque nosotros venimos de padres inmigrantes. Es una canción de superación y motivación para que nunca se rindan”, explicó Yahritza, la vocalista, y Armando agregó: “También se relaciona mucho con ‘Pase a la Fama’, porque es el mensaje que le queremos dar a los participantes, para que le echen ganas”.

‘Qué Puedo Perder’ se convirtió en un viaje de introspección, en el que Armando no pudo evitar recordar su pasado como trabajador del campo durante el proceso creativo del tema: “Comenzamos con lo que queremos transmitir: el feeling, el mensaje; de ahí recordamos lo que hemos pasado y cómo podemos relacionarlo, porque yo también trabajé en el campo, también soy inmigrante y por eso fue algo más sencillo de escribir. Aunque nunca antes habíamos escrito sobre esto, fue fácil relacionarnos y eso hizo el proceso más sencillo”.

‘Pase a la Fama’ marca una etapa de aprendizaje para Yahritza y Su Esencia

Yahritza describió como “un honor” poder formar parte de un proyecto del calibre de ‘Pase a la Fama’: “Es un honor que una de nuestras canciones sea el tema principal del reality show. Estamos más que agradecidos con ‘Pase a la Fama’ y toda la gente que nos dio la oportunidad de poder escribir nuestra historia a través de una canción que conectará con muchos inmigrantes e hispanos”.

Asimismo, la cantante se mostró entusiasmada por darle motivación a los competidores de ‘Pase a la Fama’ con nuevo lanzamiento: “Lo más emocionante es que los participantes escuchen la canción, creo que los va a motivar mucho. Es muy difícil estar en un reality show y que algunas veces algo no salga bien, pero la intención es que al escuchar la canción piensen: ‘No me voy a rendir, le voy a seguir dando y si me caigo una vez me voy a levantar’”.

“Me emociona ver qué tan lejos llegan los participantes y también cómo este programa les abrirá muchas puertas. Es algo bonito, porque la industria de la música es difícil y tener a alguien abriendo estas puertas será ching** de ver”, agregó Armando.

La vocalista mencionó que ver a los jueces en acción les servirá para aprender: “Los jueces, Ana Bárbara, Horacio y Ariel, son unos ching***. Eso es lo que me emociona más, ver a esos artistas tan grandes siendo jueces. Hasta nosotros vamos a tomar consejos de ellos”.

Yahritza y Su Esencia muestran su evolución como artistas al alzar la voz por los inmigrantes

El guitarrista se desahogó sobre la responsabilidad que carga el grupo como representantes de la comunidad inmigrante: “La responsabilidad que tenemos es de alzar la voz por los inmigrantes y la gente hispana. Muchas personas tratan de no hablar de esto porque es un tema sensible, pero nosotros podemos dar mensajes a través de nuestra música y así llegar a cruzar barreras”.

“La manera en la que hemos creado nuestras canciones desde el inicio es muy diferente a lo que hacemos ahora. Estamos agregando más instrumentos, escribiendo nuestras historias y las de nuestros padres. Tratamos de conectar con la gente que nos escucha”, expresó la vocalista.

Otra muestra de su evolución es la incorporación de más instrumentos a sus canciones para reproducir otros géneros musicales: “Cuando empezamos pensamos que solo serían dos guitarras y un bajo, pero ahora estamos experimentando con nuevos instrumentos, metiéndole más a la producción. Estamos experimentando con cumbias”.

Por su lado, Yahritza utiliza su voz para traspasar la frontera del idioma y crear una conexión emocional con su público: “Trato de ponerle mucho sentimiento a mi voz, porque el sentimiento es lo que hace a la gente conectar con lo que estoy tratando de transmitir”.

Como conclusión, Jairo hizo un llamado a sus seguidores para estar pendientes de los proyectos que Yahritza y Su Esencia preparan: “Vienen muchas colaboraciones y vamos a sacar un álbum, nuevas fechas y de todo, para que se lo esperen”.