Denisse Guerrero enfrenta con valentía los retos de su etapa como solista

Denisse Guerrero, reconocida por su trabajo dentro de Belanova, está demostrando su determinación al enfrentar los retos que se presentan tras asumir una nueva etapa en su carrera como solista.

Lejos de la dinámica grupal de su banda, Denisse ha asumido el liderazgo de su proyecto en solitario; este nuevo capítulo implica no solo la creación de nueva música, como su reciente sencillo “Vida simple”, sino también la gestión de su propia narrativa artística, la toma de decisiones creativas y la conexión directa con sus seguidores desde una perspectiva individual.

Denisse Guerrero (Foto: Cortesía)

Durante una entrevista con Publimetro, la intérprete mexicana compartió todos los detalles sobre la nueva etapa que experimenta como parte de su proyecto en solitario, además del reconocimiento que recibirá en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Acabas de confirmar una nueva etapa en tu carrera y con ello el lanzamiento de “Vida simple”, ¿cómo te sientes con este lanzamiento?

“Me siento como una persona que está descubriendo experiencias nuevas, también cómoda porque venía de esta gira de Rosa Pastel, donde todo estaba cubierto como por esta atmósfera que tiene la carrera, que viene con los escenarios, con las luces, con vestuarios producidos y me encanta romper un poquito con eso porque yo soy una persona que le encanta la vida sencilla, la vida tranquila, a lo mejor la gente no lo sabe tanto”.

¿Cómo fue el proceso creativo para este tema en particular, qué ha cambiado con los anteriores?

“Esta canción nació a partir de un día de composición, como que empecé a hacer este ejercicio de lluvia de ideas porque yo lo hago mucho. O sea, de repente a veces me siento estresada o abrumada y comienzo simplemente a escribir, o sea, como que es una especie de espejo donde me puedo descubrir y esta canción tiene mucho que ver también con un documental que tal vez estaré presentando próximamente, o sea, lo estoy planeando y de hecho el video se creó de un extracto de este documental, o sea, son filmaciones en la casa de mi mamá, en mi primer departamento donde vivía en Guadalajara, como que muestra una de Denis más vulnerable, por así decirlo”.

¿Qué significa este lanzamiento en tu carrera como solista?

“Significa crear un capítulo más en mi vida, la oportunidad de conocerme más también porque venía a través de muchísimos años de estar creando música con con Edgar y Richi y obviamente nos sentimos muy cómodos de estar creando, pero hay veces que la vida o tú misma necesitas como este tipo de retos que te hacen crecer".

Después de anunciar tu etapa en solitario, ¿cómo has afrontado los retos que conlleva?

“Con valentía porque obviamente es un reto. O sea, simplemente el hecho de hacer una entrevista sola es distinta, ahorita no tengo quién me rescate, o sea, es tu responsabilidad, pero lo estoy lo estoy disfrutando y estoy aprendiendo. O sea, como que mi mente y todo se comienza a ser más fuerte, porque sí te exige más definitivamente”.

Para continuar con la celebración de esta nueva etapa, recibirás un premio en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el Premio Maguey Trayectoria, ¿qué significa para ti?

“Me siento muy honrada, o sea, me parece algo irreal y real porque tú siempre vas a ser ese humano que tiene inseguridades, que tiene virtudes, que tiene defectos, pero el hecho de que mi música y también mi manera de vestir y de proyectarme ante el público genere esa conexión, es algo increíble, o sea, porque realmente más allá del talento que tenga o no tenga, lo que yo creo que he generado con las personas es un vínculo, es una conexión y este premio creo que tiene mucho que ver con las historias que he llegado a generar entre el público y mi visión de la vida y estoy muy agradecida”.

Denisse Guerrero (Foto: Cortesía)

Sobre esto, en la industria del pop eres una figura reconocida y admirada, ¿cómo te sientes con el impacto que ha generado tu música a través de varias generaciones?

“Creo que mi vida se puede explicar a través de canciones, cada canción representa un momento en el que vive Denise, o sea, una historia y se me hace muy padre que mi manera de narrar las cosas pueda hacer que las personas también se encuentren en esas letras, porque creo que de eso se trata la música, de repente la canción de un artista se puede convertir en el soundtrack de tu vida y es algo espectacular y me encanta eso”.