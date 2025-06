Gussy Lau se ha caracterizado como un reconocido compositor dentro de la industria musical, no obstante, el final de su romance con Ángela Aguilar dejó una marca en su carrera; a pesar de que han pasado varios años desde esa controversia, recientemente, el intérprete compartió las repercusiones que enfrenta tras un contrato que firmó con Pepe Aguilar.

Exnovio de Ángela Aguilar expone contrato con Pepe Aguilar que le impide lanzar música

Durante un encuentro con diversos medios de comunicación, Gussy Lau aseguró que hace un tiempo firmó un contrato con Pepe Aguilar, mismo con el que trabajó para grabar y producir un disco; sin embargo, luego de la polémica que se desató con Ángela Aguilar, decidieron distanciarse.

“Cuando todo estaba bien, el plan era lanzar el disco. Se grabó y Pepe lo produjo. Pero cuando ocurrió el escándalo, hubo una separación entre nosotros y dijimos: cada quien por su lado. El problema es que existe un contrato, y ese contrato hay que terminarlo”, explicó.

Ángela Aguilar Gussy Lau Ángela Aguilar Gussy Lau

Ante los cuestionamientos sobre mantenerlo congelado dentro de la industria, el compositor no lo dijo explícitamente, pero aseguró que no puede lanzar música o cerrar un trato con una disquera por el contrato que aún tiene vigencia con Pepe Aguilar.

“Me encantaría decirte que no. Me encantaría decirte que puedo sacar mi música, pero no porque tengo un contrato. Se supone que iban a sacar mi música, pero no la van a sacar. Entonces no la sacan y no puedo sacarla, y me han buscado disqueras como Universal, Sony para sacar música y no se puede. ¿Cómo le llamo a eso?“, señaló.

Gussy Lau. Gussy Lau. / Foto: Instagram.

Finalmente, Gussy Lau hizo hincapié en la dificultad del tema legal, no obstante, señaló que actualmente se encuentra en negociaciones con los abogados de la familia Aguilar para poder terminar con su contrato y comenzar a lanzar música.

“Se ha puesto muy difícil la verdad de las cosas, pero seguimos en pláticas. Hoy de hecho tuve casi una hora y media con los abogados platicando de los Aguilar y parece que va caminando. Todavía no, no te puedo decir que estoy libre”, puntualizó.