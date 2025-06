Majo Rivas convierte la tragedia y el desamor en arte con su sencillo ‘Paola’

Majo Rivas le canta al desamor con ‘Paola’, sencillo con el que desahoga la pérdida de dos amores a manos de la misma mujer. La experiencia personal de la cantante se convirtió en un pretexto para hacer arte sin filtros, bajo el estilo que caracteriza a Majo, en el que se muestra vulnerable, pero a la vez fuerte y empoderada.

Además, Majo Rivas está por cerrar su gira actual con presentaciones en vivo en el Foro Landó en Toluca el 6 de junio y en el HDS Tattoo Studio en Querétaro el 7 de junio, ocasiones que encuentra para conectar con sus fanáticos más allá del escenario.

Majo Rivas convierte una mala experiencia en arte

‘Paola’ tiene un sonido muy particular, ¿cómo fue el proceso de producción?

El proceso de aprender cuál es el sonido que quiero lograr en mi álbum ha sido todo un viaje de encontrarme como artista, qué es lo que me gusta y lo que me hace sentir auténtica.

Algunos de los elementos que usamos en el proceso de producción fueron la experimentación con sintetizadores y referencias de lo que yo llegué a escuchar cuando era niña, porque como artista no creas nunca algo completamente original, siempre juntas pedazos de cosas que te inspiran.

Entonces, con ‘Paola’ junté elementos como el synth pop, indie pop, también nos inspiramos en música de los 80s; y creo que lo que hace especial a la música es que exista parte de tu historia en cada canción.

Mi productor y yo tenemos una conexión muy padre, por lo que ‘Paola’ salió en dos sesiones. Normalmente me tardo de dos a siete o hasta ocho sesiones para hacer una canción, entonces fue bastante rápido.

‘Paola’ tiene una historia bastante peculiar, ¿crees que escribirla fue un proceso de sanación para ti?

Esto fue algo que pasó ya hace tiempo, en 2018. En ese entonces tenía 16 o 17 años. Sí fue algo que se quedó bastante inconcluso en mi vida porque nunca me pidieron perdón, ni ella ni la pareja que tenía.

Más que sanarlo, creo que era solo algo que tenía que decir por mi yo de 17 años, decirme a mí misma que convertí esa experiencia en arte en vez de quedarme con lo malo.

¿En qué sientes que has crecido o cambiado como artista desde tu último lanzamiento y este?

He aprendido a lidiar con la frustración y a solo seguir haciendo lo que hago. No sobrepensar tanto. Fue algo que me propuse este año, intentar vivir más en el presente y no tanto en el futuro.

Vivir más lentamente es algo que he aprendido como artista, porque si no, te puedes consumir muy fácil la cabeza.

Majo Rivas conecta con su público a través de la autenticidad y la vulnerabilidad

¿Cómo estás preparando tus shows para esta nueva etapa?

Por el momento tengo esta dualidad en mis conciertos, en los que canto música que saqué hace años y música que será parte de mi próximo álbum. Estoy planeando interpretar todas las canciones de mi álbum en los próximos conciertos que tenga, terminando el tour actual.

En cuanto a coreografías, es mucho más fácil hacer una historia más teatral si ya hay un álbum y un orden de por medio. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero ya que salga mi álbum, tendré una reunión con todo mi equipo para darle un orden y que sea algo más teatral e impresionante.

¿Hay alguna canción que te emocione más de interpretar en vivo?

La que más me gusta cantar es ‘500 Palabras’. La gente conectó muy padre con esa canción y siempre que la cantan, la gritan demasiado. Entonces, es una de mis canciones favoritas para interpretar.

¿Cuál es tu estrategia para conectar con el público durante tus conciertos?

Soy una persona a la que le gusta conectar profundamente con la gente. Mis relaciones interpersonales son con gente con la que tengo conexiones muy fuertes, con las que puedo tener pláticas muy profundas y puedo ser vulnerable. Con las que puedo ser muy yo misma. Por lo tanto, intento hacer lo mismo a mis fans y a la gente que escucha mi música.

Ser muy real, ser muy abierta y darles a saber que no porque esté en el escenario soy una persona inalcanzable. Me gusta mucho mostrar mi parte humana y más real. No me gusta sentir que estoy pretendiendo ser alguien que no soy, esa es la forma en la que conecto con la gente que me escucha.

¿Nos podrías dar más detalles acerca de tu nuevo álbum?

Sería mi primer álbum, estoy muy emocionada. Es el álbum perfecto porque es la introducción de quién soy y mis pensamientos sobre cosas que no mucha gente se atrevería a decir, porque lo que más me gusta de mi música es que hablo de cosas que no son fáciles de decir en voz alta, como sentir que te quedas atrás, la envidia o estar ardido de una relación; cosas incómodas que no todo el mundo quiere admitir que siente.

Va a ser una gran introducción a quién soy y estoy muy ansiosa por que lo escuchen.

Si tuvieras que describir esta etapa de tu carrera en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué?

Oscuridad. Acabo de leer un libro que dice: “cuando estás en el inicio de algo, siempre estás construyendo desde la oscuridad”.

No mucha gente lo ve, como los árboles que están echando raíces por debajo de la tierra. Realmente estoy en ese proceso de oscuridad, de construcción y de encontrarme como artista, porque no es algo que suceda de un día para otro.

Soy una persona a la que le gusta estar demasiado involucrada en todo, ya sea videos musicales, producción o composición de las canciones. Tarda más tiempo en dar frutos, pero estoy disfrutando mucho el proceso.

¿Qué mensaje le quieres dejar a tus fanáticos que irán a verte en tus próximos conciertos?

A veces me preguntan qué se pueden poner o cómo vestirse, pero les quiero decir que lo único que tienen que llevar es una buena actitud, buena vibra y ganas de sentirte en un lugar seguro, de gritar y de ser libre siendo tú mismo.