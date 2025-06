Ana de Armas impone sus propias reglas y deja fluir su lado más salvaje

Mientras Ana de Armas se prepara para su nueva película Deeper con Tom Cruise, deja fluir las críticas y los rumores sobre su supuesta relación con el actor estadounidense de 62 años.

La actriz nominada al Óscar y nacida en Cuba ha logrado crear una reputación en el mundo del cine y ahora se está convirtiendo en una de las actrices más buscadas en la industria. De Armas está en plena promoción de la cinta Bailarina, dirigida por Len Wiseman.

Ana de Armas relató cómo enfrentó el personaje de Eve en Bailarina (Axelle/Bauer-Griffin)

Ana de Armas interpreta a Eve, una voz nueva y poderosa en este mundo. Ella se mueve en un territorio dominado por despiadados asesinos, pero está altamente entrenada y busca venganza a su manera, finalmente cambiando los términos de su épica búsqueda llena de adrenalina.

“Queríamos que Eve se sintiera realista y como alguien con la cual se pudiera empatizar. Ella tuvo una niñez traumática que cambió la lente a través de la cual ve la vida”, señaló Ana de Armas.

<i>“Eve se está transformando en una asesina, lo cual es un punto de partida diferente a lo que hemos visto antes. Creo que las audiencias van a amar la manera en la que Ana interpreta a Eve, y se van a divertir mucho embarcándose en este viaje con ella”.</i> — Len Wiseman, director

<i>“Me encanta ver trabajar a Keanu (Reeves) y lo dedicado que es. Él deja que otros actores encuentren su propio camino hacia la acción, lo cual es muy inspirador. Al trabajar con él, me la pasaba pensando, ‘espero hacerlo igual de bien, al mismo nivel’”</i> — Ana de Armas

Una historia liderada por una mujer en el mundo de Wick requeriría a una actriz igualmente capaz. Las actuaciones aclamadas de Ana de Armas en No Time to Die y Knives Out condujeron a los cineastas hacia ella.

“Cuando leí por primera vez el guion pensé: este es un punto de vista realmente interesante sobre el mundo de John Wick, contado desde la perspectiva femenina, con tantas mujeres tan fuertes y poderosas juntas en la pantalla. Hemos visto esa misma dinámica tantas veces con hombres, pero no lo suficiente con mujeres”, añadió la actriz cubana.

El cineasta Len Wiseman no pudo evitar destacar el fuerte entrenamiento que realizó su protagonista.

“Había una especie de fuego en Ana con el que yo quería encontrarme y trabajar. Desde el principio, le dije a Ana que, debido a que Eve está apenas comenzando su viaje como asesina, el personaje iba a tener que recibir palizas de vez en cuando. La respuesta de Ana fue: ‘Cool. Está bien, estoy dentro’. Durante la producción, ella me enseñaba sus moretones como resultado de la acción y las acrobacias, y se convirtieron en sus insignias de mérito”, recordó.

Las películas de John Wick se han convertido en emblemáticas. Con auténticas escenas de pelea e innovadoras coreografías como parte de su filosofía, el entrenamiento extremo y riguroso de los actores es parte de su trabajo.

“Yo tenía algo de experiencia en películas de acción, pero no creo que tuviera idea del nivel de disciplina que se requería para esta película. Es un proceso que, a pesar de sus desafíos físicos, fue realmente inspirador. También fue una disciplina mental con la que no estaba familiarizada”, confesó.

Claves en Bailarina

Íconos. Aparecen La Directora (Anjelica Huston), así como Winston (Ian McShane) y Charon (Lance Reddick).

Novedades. Daniel Pine (Norman Reedus) y El Canciller (Gabriel Byrne).

Acción. Nuevo giro a los elementos característicos de la franquicia, incluyendo persecuciones, piezas de conjuntos propulsoras nunca antes vistas, complicadas coreografías de pelea y un arsenal de armamento innovador: desde patines de hielo a espadas katana, hachas de hielo y lanzallamas.

¿Cuándo se estrena Bailarina?

5 de junio en salas de cine.