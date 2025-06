Majo Aguilar celebra el lanzamiento de su disco con show en el Teatro Metropólitan

Majo Aguilar, una de las voces más prometedoras del regional mexicano sigue celebrando el lanzamiento de su más reciente álbum ‘Mariachi Mío’ con un concierto especial en el emblemático Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Con este exitoso lanzamiento y presentación, Majo se posiciona como una figura clave en la nueva generación de artistas que buscan mantener viva la tradición musical de México, aportando su propio sello y frescura a través de la colaboración con distintos artistas.

Majo Aguilar (Foto: Especial)

En entrevista para Publimetro, la joven artista mexicana compartió todo el proceso por el que atravesó para uno de los discos más importantes en su carrera y con el cual marca un antes y después dentro del género ante la fusiones que presentó; asimismo, Majo Aguilar reveló detalles sobre su próxima presentación en el Metropólitan y sus futuros proyectos.

Estás celebrando el lanzamiento de Mariachi Mío, ¿Cómo ha sido el viaje para este disco?

“Es un disco muy mío, porque se dio de una manera muy natural, se hizo en un año, yo ya tenía algunas canciones ahí grabadas, entonces por eso pude hacer el disco con con calmita. Y es un disco que es muy especial porque es completamente mexicano, o sea, si tú lo escuchas te lleva a algo muy mexicano; sin embargo tiene unas fusiones muy interesantes que son muy atípicas de la música tradicional de mariachi”.

Cuéntanos sobre el proceso creativo para este lanzamiento, especialmente al trabajar con artistas tan diversos:

“Fue muy lindo porque algunas canciones se me ocurrieron y otras canciones fue con algunos colegas, amigos que son compositores y grabé en Puerto Escondido, grabé en Monterrey, grabé incluso en Nueva York. Todo fue fluyendo y ahora sí que solito el disco me se fue dictando, lo mismo con las colaboraciones, cuando colaboras con alguien es muy íntimo y eso es una parte muy bella de colaborar con alguien más porque estás trabajando con sentimientos, son procesos mágicos”.

¿Qué significa el lanzamiento de Mariachi Mío en este momento de tu carrera?

“Significa mucha libertad, es el primer disco donde tengo control total sobre la producción, sobre con quiénes trabajo, sobre con quiénes grabo, sobre mis letras, es un disco muy libre y es como un parteaguas para que los próximos discos cada vez me abra más”.

Siguiendo con las celebraciones, ¿cómo te sientes por tu próxima presentación en el Teatro Metropólitan?

“Me siento muy contenta, porque es mi segundo Teatro Metropólitan, ya quiero que ya sea, porque es un show que he preparado con mucho amor. Me siento con mucho más fuerza escénica, me siento como dicen más tablas, quiero que la gente también lo viva y lo sienta y que disfrute de nuestra música mexicana”.

¿Cómo te preparas para un show de este tipo y qué pueden esperar los asistentes?

“Sobre todo la parte de la preparación, lo más interesante es la selección de temas, porque son muchos, pero escucho mucho a los fans sobre lo que quieren escuchar porque es para ellos el concierto. Además tengo tres invitados especiales, muy especiales, yo nunca había tenido invitados especiales en mis shows, entonces es algo muy interesante para mí y algo muy nuevo y refrescante”.

Te mantienes como una de las artistas femeninas más importantes del regional mexicano, ¿cómo experimentas esta etapa de tu carrera?

“Con muchísima alegría porque empecé el año con un reconocimiento en Premios Lo Nuestro, que eso fue un regalazo, me conmoví muchísimo y fue muy especial, después en torno el himno nacional en la pelea del Canelo, también una portada preciosa con Marie Claire que fue mi primera como portada, ahora este mes de junio estoy en Forbes, como una de las mujeres más poderosas del país, entonces ha sido un semestre de locura en el mejor de los sentidos, estoy en un momento muy bonito de mi carrera”.