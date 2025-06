Pati Chapoy cierra sus redes sociales tras críticas por el sold out de Cazzu: “No soportó”

Pati Chapoy arremetió en contra de Cazzu y aseguró que no sería capaz de llenar el Auditorio Nacional para sus conciertos en México; no obstante, la argentina hizo sold out e incluso lanzó otra fecha, razón por la que internautas lanzaron críticas a la conductora de ‘Ventaneando’, de tal manera que restringió su cuenta de X.

En una transmisión reciente de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy reaccionó al anuncio de los conciertos de Cazzu en el Auditorio Nacional, y sentenció que la rapera no sería capaz de cubrir el aforo para 10 mil personas: “Yo no creo, desde mi punto de vista, que alcance esta situación para llenar un Auditorio Nacional, igual estoy equivocada”.

“Que empiece a palenquear, si es lo que quiere, ¿no? Trabajar. Tiene que picar piedra”, continuó y aseguró que a pesar de que en su país tiene una carrera bastante sólida, en México aún le falta darse a conocer: “Una cosa es Buenos Aires y otra cosa es México, somos países muy diferentes. Ella ha hecho una buena carrera en su país, aquí yo creo que le falta mucho”.

Cazzu hace sold out y Pati Chapoy restringe su cuenta

Contrario a las predicciones de Pati Chapoy, Cazzu logró llenar todos los asientos del Auditorio Nacional para su concierto el 14 de octubre, por lo que incluso lanzó otra fecha para el 15 del mismo mes, situación que generó un sinfín de críticas a la conductora de TV Azteca, al grado, que tomó la decisión de restringir su cuenta de X.

De esta manera, el contenido de Pati Chapoy en X ahora solo es visible para sus seguidores, por lo que gente que desee ver sus publicaciones, tendrá que enviar una solicitud de seguimiento y esperar a ser aceptados.

“Mi tía la Chapoy no anda soportando”, “Es buena para opinar, pero frágil para soportar” y “Se lleva y no se aguanta” son algunos de los comentarios que surgieron a raíz del escándalo por la restricción en las cuentas de la conductora.