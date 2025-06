¿Peso Pluma se quedará sin visa de trabajo en Estados Unidos? Artistas confirman procesos administrativos

((Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) y (AP foto/Charlie Neibergall))

Peso Pluma es uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial. Tras su gran éxito en el regional mexicano, La Doble P se comenzó a adueñar de todos los ‘tops’ más importantes; lamentablemente, este 2025 Hassan Emilio se vio involucrado en diversas acusaciones que lo relacionan con el crimen organizado.

Pese a esta situación en donde más de un periodista lo vinculó con el narcotráfico, el intérprete de La Bebe (Remix) se mantuvo alejado del tema en espera de que todas las presuntas difamaciones dejaran de ser tema centrar. Sin embargo en las últimas horas Peso Pluma volvió a ser tendencia tras lo dicho por Los Dos Carnales sobre el tema de la visa de trabajo.

Algunos reporteros expresaron que Hassan Emilio no desea salir de Estados Unidos por miedo a que las autoridades estadounidenses le quiten la visa de trabajo por posible conexión con el crimen organizado.

Sumado a lo antes dicho, Los Dos Carnales avivaron las teorías al aseguran que todos los cantantes de corridos serán sometidos a procesos administrativos: “muchos de los cantantes estamos pasando por un proceso administrativo, o sea, sí están autorizadas las visas, pero iba a haber un proceso administrativo a todos los cantantes del regional mexicano”, explicaron durante una conferencia realizada en la Ciudad de México.

En la misma reunión, sumaron: ““Es por eso que nosotros no pudimos ir. Fue lo mismo que le pasó a mi compadre, Gera, ‘¿cuánto duró usted para que le llegara?. A lo que Díaz explicó que “Así es compadre, también a nosotros nos pasó. Estuvimos ahí en procesos administrativos, tuvimos 30 días, no hemos podido completar un poco la gira ‘Verde, blanco y rojo’, pero a mí nunca me la cancelaron, solamente estuve en un proceso administrativo. De esperar como 30 días con ellos”, enfatizó Gerardo.

Peso Pluma anunció su gira por Europa para 2025, llevando sus corridos tumbados a varias ciudades del continente. Aquí están las fechas y lugares confirmados para su “La Doble P World Tour” / “La Doble P World Club European Tour”:

27 de junio de 2025: Madrid, España

Madrid, España 28 de junio de 2025: Barcelona, España (Sant Jordi Club)

Barcelona, España (Sant Jordi Club) 30 de junio de 2025: Ámsterdam, Países Bajos (AFAS Live)

Ámsterdam, Países Bajos (AFAS Live) 3 de julio de 2025: Lieja, Bélgica (Les Ardentes Festival)

Lieja, Bélgica (Les Ardentes Festival) 6 de julio de 2025: Turku, Finlandia (Ruisrock Festival)

Turku, Finlandia (Ruisrock Festival) 9 de julio de 2025: Berlín, Alemania (Uber Eats Music Hall)