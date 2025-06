Prepárate para sentir el terror en carne viva con La mano peluda, ahora en teatro

El mítico programa de radio La mano peluda hace sonar su frecuencia más escalofriante en el Teatro Ofelia de la Ciudad de México con el Episodio maldito, una producción en vivo que promete estremecer a su fiel audiencia y conquistar a nuevos seguidores de lo paranormal.

Durante años, La mano peluda cautivó a México con historias aterradoras, testimonios inquietantes y una conexión directa con el más allá. Ahora, los amantes del misterio podrán vivir esta experiencia única de forma presencial.

La Mano Peluda, El Episodio Maldito (Foto: Cortesía)

El actor Mario González habló sobre esta puesta en escena dirigida y escrita por José Manuel López Velarde.

“Estamos hablando de La mano peluda, el episodio maldito, que es una obra dirigida y escrita por José Manuel López Velarde. Y pues nos estamos presentando en este momento. Estamos en temporada en el Teatro Ofelia. Estamos los jueves y los viernes a las nueve de la noche, los sábados a las seis y nueve de la noche y los domingos a la una y a las cinco de la tarde. Y bueno, pues es una obra que toma como inspiración absoluta y como fuente de información el universo de La Mano Peluda, tanto el universo real de lo que realmente pasó con el programa, como una visión más misteriosa y escalofriante de lo que pudo haber sido experimentar La Mano Peluda”, dijo Mario.

La trama sigue al hijo del conductor original del programa, fallecido en circunstancias misteriosas. Él acude al teatro para reproducir lo que fue el último episodio, uno que salió al aire, pero que se interrumpió abruptamente. Ahora, el hijo intentará transmitirlo completo, en busca de respuestas sobre su padre… sin saber que, en el proceso, descubrirá secretos perturbadores.

“El terror definitivamente es un género que nos atrae a los mexicanos. Creo que desde la raíz de nuestras leyendas urbanas, desde nuestra mística… hablando del Día de Muertos, como una festividad que en otros países podrían considerar tenebrosa. Pero sí, definitivamente estamos más pegados a estas cosas misteriosas, místicas, en nuestro cine y también en nuestro teatro. Entonces es un género que nos encanta y aprovechamos eso para mostrar terror en el escenario”.

Terror con herencia nacional

La Mano Peluda ha tocado el hombro —y el alma— de generaciones enteras que conocieron sus historias a través de la radio. Ahora, en el escenario, esa esencia se reimagina con elementos escénicos, actores en vivo y un ambiente sonoro inmersivo.

“Creo que trabajar con este material es garantía de que al menos indiferentes no te va a dejar. Incluso desde que salió La Mano Peluda, era parte de su naturaleza: asustar, inquietar… aunque también había gente que no creía. Pero definitivamente, de origen, es un material que no pasa desapercibido en el país”.

Mario González también confesó que esta obra ha dejado huella incluso fuera del escenario.

“Yo amo actuar y tener la oportunidad de hacer esta obra representa un viaje muy distinto. Plantarse ahí da miedo, sobre todo porque el universo está tan bien construido y tan bien puesto en escena que te dejas llevar. Yo, durante un buen tiempo, sobre todo al principio, tuve bastantes pesadillas por estar dentro de esa energía. Ya está más tranquilo, pero definitivamente es una obra que se queda contigo. El teatro genera una conexión única, no es lo mismo vivir el terror en pantalla que sentirlo a unos metros”.

Una experiencia inmersiva

Uno de los aspectos más innovadores de la obra es su formato envolvente: los espectadores usan audífonos durante la función para vivir la historia desde dentro.

“Además de ser una obra de teatro, es una experiencia inmersiva. En la obra hay varios audios que se van reproduciendo y que van armando el rompecabezas del misterio. Con los audífonos, el público puede sentir más cerca el universo… literalmente respirándoles en los oídos. Todo: la ambientación, el diseño escénico, el diseño de audio… está hecho para darle vida al universo y traerlo más cerca”.

La Mano Peluda, El Episodio Maldito (Foto: Cortesía)

Cartelera teatral

“Sí, vale la pena invertir en el boleto para vivirla. Sobre todo si son fanáticos del programa, del terror o del misterio. En la cartelera nacional hay varias propuestas de este género, pero creemos que la nuestra tiene un ‘algo’ que la diferencia de las demás. Vale bastante la pena”, señaló Mario González.

¿De qué se trata?

El espectáculo revive uno de los relatos más escalofriantes que marcaron la historia del programa, acompañado de una atmósfera envolvente con efectos especiales de sonido y luces que transportan al espectador a un mundo de sombras y secretos.

Con el objetivo de honrar el legado de La Mano Peluda, el equipo ha preparado un recorrido por el Teatro Ofelia que invita al público a participar activamente en la historia, reviviendo momentos que convirtieron al programa en un ícono cultural del miedo en México.

Funciones en CDMX

Teatro Ofelia:

Jueves y viernes a las 21:00 horas

Sábados a las 18:00 h y 21:00 horas

Domingos a las 13:00 h y 17:00 horas