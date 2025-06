Biby Gaytán y Eduardo Capetillo iniciarían proceso de divorcio: “Ya no están viviendo juntos”

Una colaboradora del programa de Javier Ceriani reveló que el amor entre Biby Gaytán y Eduardo Capetillo llegó a su fin, por lo que ya habrían iniciado el proceso de divorcio y estarían esperando a cumplir algunos compromisos para hacer oficial el anuncio para sus seguidores. De igual manera, se aseguró que ya no viven juntos y que el divorcio podría llevar a una división familiar.

La historia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo comenzó en 1989, cuando ella se integró a Timbiriche, grupo musical del que el actor ya era parte. Aunque comenzaron siendo amigos, en 1992 confirmaron su romance luego de protagonizar juntos la telenovela ‘Baila Conmigo’; y tan solo dos años después, es decir, en 1994, se unieron en matrimonio en una ceremonia que se realizó en una hacienda en Morelos.

Como fruto de su amor nacieron Eduardo Capetillo Jr, Ana Paula, Alejandra, Manuel y Daniel. La pareja se volvió una de las más reconocidas de la farándula mexicana debido a su unidad y el talento que los llevó a formar parte de diversas producciones juntos.

¿El amor entre Biby Gaytán y Eduardo Capetillo llegó a su fin?

En una emisión reciente del programa de Youtube de Javier Ceriani, su colaboradora Mandy Fridmann, reveló lo que una fuente cercana le comentó: “Todo indicaría que estaban esperando a que terminara la boda y terminar unos compromisos comerciales, como el perfume que acaban de lanzar, para anunciar que terminaron con su matrimonio Biby Gaytán y Eduardo Capetillo”.

Incluso aseguró que ya no estarían compartiendo el mismo hogar: “Mis fuentes me dicen que ya no están viviendo juntos, que están viviendo en el mismo lugar, pero en diferentes partes”.

Además, esto podría generar tensiones familiares debido a sus cinco hijos: “Tendrían a sus hijos unos que van para un lado y otros que van para el otro, habría una división familiar por ahí”.