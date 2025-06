Iván Aragón y Karina Gidi hablan de los desafíos de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

'Sin querer queriendo’ traerá a la pantalla la vida del icónico comediante y escritor mexicano Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, esta producción explorará los momentos clave de su trayectoria, desde sus inicios como guionista hasta convertirse en una de las figuras trascendentales de la televisión latinoamericana, creando personajes que marcaron a varias generaciones como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

Con un elenco encabezado por Pablo Cruz Guerrero en el papel de Chespirito, ‘Sin querer queriendo’ buscará ofrecer una mirada profunda y emotiva a los desafíos y triunfos detrás del hombre que dio vida a un universo de humor.

Bioserie de Roberto Gómez Bolaños

Este 5 de junio se estrenó el primer episodio de la serie biográfica de Chespirito y posteriormente serán lanzados cada jueves desde la plataforma de Max; no obstante, previo al estreno de la serie, Publimetro compartió un espacio con Rodrigo Santos, Lead Director, además de Jorge Luis Moreno, quien interpreta al hermano de Chespitiro, Iván Aragón como Roberto Gómez Bolaños en su joventud y Karina Gidi como la mamá del comediante.

Al ser parte de un proyecto tan ambicioso por la figura que representa Chespirito dentro de la industria del entretenimiento, Jorge Luis Moreno habló sobre el proceso para su personaje al interpretar a Horacio Gómez Bolaños.

“Es una una responsabilidad muy grande porque son estos personajes que atraviesan generaciones, son personajes que atraviesan fronteras y que sobre todo representan de alguna manera la niñez de todo un grupo de personas, pero al mismo tiempo es una satisfacción muy grande. Incluso cuando estábamos en el rodaje que llegábamos a interpretar escenas de lo que era la vecindad, para todo el cast el primer día sí fue un momento muy emotivo al presentar ese universo que nosotros tenemos en nuestro imaginario, fue algo algo muy bonito”.

Por su parte, Rodrigo Santos, Lead Director, compartió los retos de tomar un proyecto tan significativo, señalando la forma en la que decidieron desarrollarlo.

“Es una responsabilidad grande por enfrentarse a contar la vida de alguien como Roberto Gómez Bolaños, asusta, es una persona gigante, con personajes gigantes, en territorios enormes, con públicos gigantes. Entonces, claro que da susto, pero nos atrevimos a abordar la historia, hay una frase que se usa mucho cuando la gente se refiere a vidas tan particulares como la de Roberto, no sé si tuvo una vida de fábula, o una vida. Entonces ya verán la serie, tiene un barniz de fantasía que nos permite de pronto abordar momentos y cosas con mucha gracia, creo que fue eso, el atrevernos a darle un toque un poquito fantástico”.

Chespirito: Sin Querer Queriendo, serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños (Foto: Cortesía)

Por otro lado, Iván Aragón, quien interpreta a Roberto Gómez Bolaños en su juventud, se sinceró sobre el viaje en el que transitó para la concepción de su papel, señalando la ayuda que obtuvo de la familia del comediante para poder mantenerse fiel.

“Estamos bien contentos y creo que fui muy afortunado de poder representar a Roberto en una época de la que no tenemos no lo tenemos tan presente en la conciencia colectiva. Es una persona que registramos, que parece que ya nació viejo y todos lo conocemos ya de los 40 en adelante. Entonces, tengo la fortuna de poder jugar un poco más, pero completamente siendo apegado a lo que los hijos de Roberto nos permitieron conocer, ciertas manías, ¿qué hacía cuando no hacía nada? Que son detalles que son padrísimos de escuchar de una fuente primaria. Entonces, creo que el reto afortunadamente estuvo en permitirme disfrutar y jugar para que al mismo tiempo se pudiera sentir más serio todo este proceso".