Mau y Ricky celebran el mejor momento de su carrera en compañía del estreno de “Samaná”

Mau y Ricky están viviendo un momento importante en su carrera musical y lo celebran con el lanzamiento de su último sencillo, "Samaná“. El dúo venezolano, conocido por su energía y sus letras contagiosas, se encuentra en un punto único de su trayectoria, acumulando éxitos y consolidando su posición como referentes del pop urbano latino.

“Samaná” es un reflejo de la madurez y la evolución musical de Mau y Ricky. El tema, con un sonido fresco y bailable, captura la esencia que atraviesan los hermanos Montaner. Este lanzamiento llega en un período donde su influencia se extiende más allá de la música, con proyectos televisivos y una creciente presencia en redes sociales, lo que les permite conectar con una audiencia cada vez más diversa.

Sobre la etapa que experimentan en este momento de su carrera y ante los proyectos en puerta, Mau y Ricky compartieron con Publimetro todos los detalles.

Hace poco estuvieron de visita en México con una presentación especial, ¿cómo experimentan la conexión con sus fans mexicanos?

“México siempre es especial, entonces, cada vez que uno canta en México, uno se siente muy amado, uno se siente muy querido y aparte muy apoyado, el Emblema es un festival enorme que aparte como fans de la música disfrutamos mucho porque nos da la oportunidad de saludar a muchos amigos y ver a muchos artistas que admiramos”.

Ante los éxitos que han cosechado en los últimos meses, ¿cómo se sienten luego del lanzamiento de Samaná?

“Me siento feliz, la gente gracias a Dios parece que le está encantando. Estoy muy contento, pero estoy muy contento desde el momento en el que la creamos, porque fue una experiencia hermosa, o sea, cuando la hicimos fue como el sueño perfecto de cómo escribir una canción, uno frente al agua, escribiendo la canción con guitarra y de repente darse cuenta que uno está rodeado de pura gente cool, que es gente que uno ama y que admira y que uno acaba de crear una canción que también te apasiona”.

¿Cómo fue trabajar para la creación de este tema?

“Nos hemos recordado últimamente, de un par de años para acá el hacerlo de la manera que lo hemos hecho siempre. Yo creo que cuando uno consigue el éxito, cuando las cosas empiezan a funcionar, uno empieza a crear capacidades de otro lado, como desde la presión, pero es todo tan subjetivo y tan cambiante que lo único que nos queda es el amor por hacerlo o el amor por el proceso”.

En medio de su gira actual y con los próximos lanzamientos en puerta, ¿cómo experimentan esta etapa de su carrera?

“Creo que hemos aprendido mucho en este último año y hemos aprendido mucho, no solo de la industria, sino también de nosotros mismos. Entonces, cada vez más me voy dando cuenta de qué es lo que me funciona a mí emocionalmente y cómo manejar todo y cómo abordar todo. Esto de la industria de la música, la música es un regalo, pero la industria es un poco un juego, y uno tiene que tratarlo como eso, sabiendo que a veces uno gana, a veces uno no gana y a veces uno está en otros momentos de aprendizaje”.

¿Qué más puede esperar el público de Mau y Ricky este 2025?

“Bueno, vamos a estar sacando un EP que es del cuál es parte Samaná, que va a estar saliendo prontito en los próximos dos meses y ya estamos trabajando en el próximo disco, o sea, porque esto es un EP. Entonces ya estamos trabajando en el nuevo concepto, así que esperen mucha música, esperen conciertos. Estamos en medio de gira y seguimos trabajando en el disco también”.