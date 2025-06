Nicola Porcella enciende las alarmas al ser hospitalizado de emergencia: ¿Qué le pasó?

Nicola Porcella generó preocupación en sus fanáticos luego de revelar que fue hospitalizado de emergencia tras presentar complicaciones de salud. El exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ reveló detalles acerca de su paso por el nosocomio y confesó el origen de los malestares que lo llevaron a ser atendido de emergencia.

Después de su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, reality en el que formó una amistad muy cercana con Wendy Guevara, Nicola Porcella se ganó el cariño del público mexicano, por lo que en Instagram reúne más de 5.1 millones de seguidores, quienes están pendientes a los movimientos del actor y conductor.

Fue así, que el originario de Perú encendió las alarmas entre sus fanáticos, pues en una entrevista en el programa ‘Hoy’ reveló haber ingresado al hospital de emergencia y mencionó que nunca se había sentido tan mal. No obstante, volvió a sus actividades inmediatamente después de haber sido dado de alta.

¿Qué le pasó a Nicola Porcella?

En el programa ‘Hoy’, los conductores dieron a conocer que Nicola Porcella fue ingresado al nosocomio durante la madrugada del 4 de junio. De esta manera, entrevistaron al peruano, que dio detalles acerca de los motivos que lo llevaron de emergencia al hospital.

“Me dio una infección en el estómago, pero nunca me había sentido tan mal. Primera vez que me enfermo estando lejos y solo. Me atendieron súper bien, estaba tranquilo aunque no paraba de vomitar”, confesó para el matutino y afirmó que no se trató de nada grave.

Asimismo, confesó que la enfermedad se la provocó un pescado en malas condiciones que comió: “Salí bien de madrugada y me fui a mi casa a descansar unas cuantas horas. Todavía me siento mal, pero hay que chambear. No podemos dejar de chambear, así que unas cuantas inyecciones y listo”.