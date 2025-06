‘Venga la Alegría’ se ha posicionado como una de las producciones matutinas favoritos del público, no obstante, en los últimos meses ha atravesado por diversos cambios, mismos a los que se suma la salida de una de las conductoras más populares dentro del programa.

Querida conductora de ‘Venga la Alegría’ anuncia su salida del programa

Se trata de Jimena Longoria, quien durante los últimos minutos de la transmisión de ‘Venga la Alegría’ aprovechó para confirmar su salida del programa matutino de TV Azteca, señalando su agradecimiento por los dos años que pudo compartir con el público y con el resto de sus compañeros.

“Oigan pues qué les digo, hoy cierro un ciclo en mi vida, dos años de mucho aprendizaje, de muchos recuerdos, muchas risas, sobre todo caídas, competencias, mucha emoción y mucho amor. Hoy me llevó a una familia, a muchos amigos de aquí, que nunca me imaginé que convivir tanto nos iba a unir como tanto, ustedes saben lo importante que ustedes son para mí, es difícil para mí dar estas palabras, que hoy es mi último programa, porque estoy muy agradecida, fueron dos años que TV Azteca confió en mí, que me abrió las puertas”, dijo.

Sobre los motivos de su salida, la presentadora de televisión no entró en detalles, no obstante, señaló que se encuentra lista para iniciar con una nueva etapa en su vida a nivel profesional, por lo cual reiteró su agradecimiento.

Por su parte, el resto de los conductores externaron sus mejores deseos, además la cuenta oficial del programa compartió diversos mensajes para destacar el trabajo Jimena dentro de la producción.

“Jimeee, qué difícil decir despedirse de quien convirtió los días normales en recuerdos divertidísimos. Gracias por cada risa, caída y abrazo sincero. El foro no será lo mismo sin tu luz. Entraste como compañera… y te vas como amiga que se queda en el corazón. ¡Éxito infinito!”.