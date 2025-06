Video: Kunno y Ángela Aguilar se autonombran las ‘fun-hadas’ y en redes los llaman ‘invent-hadas’

Kunno y Ángela Aguilar continúan creando contenido juntos en las redes sociales.

Desde hace varias semanas el influencer se ha encargado de acompañar a la cantante a sus presentaciones públicas así como en las redes sociales.

Dicha cercanía formaría parte de una estrategia digital para equilibrar el hate que la hija de Pepe Aguilar recibe en redes desde que anunció su relación con Christian Nodal.

Kunno y Ángela Aguilar se autonombran las ‘fun-hadas’

En el más reciente video que compartieron juntos a la cuenta de Tiktok de Kunno, subieron un clip al que titular “Las Fun-Hadas”.

En dicho video aparecen dando vueltas y riéndose de su nuevo apodo, además de que al final ella toma a un perrito.

El tiktok está musicalizado con el sonido de Disney, para reforzar su chiste de las ‘hadas’.

A pocas horas de haber subido el video, ya registraba más de un millón de comentarios y miles de comentarios.

Llaman a Kunno y Ángela Aguilar las ‘invent-hadas’ tras tiktok

El clip recibió cientos de comentarios en contra como “Ángela y Kuno no merecen ese Hate, merecen maaaaaassss”, “Ángela y Kuno no merecen ese Hate, merecen maaaaaassss.” y “Ángela y Kuno no merecen ese Hate, merecen maaaaaassss” fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Sin embargo la usuaria Yareli perdomo les comentó que más bien son: “La colg-hada y la invent-hada”.

Kuno reaccionó de inmediato a la seguidora y le respondió: “Jajaja y tú la atac-hada”.

El comentario de la usuaria recibió miles de reacciones y cientos de respuestas a su favor.