ATEEZ anuncia Pop-Up Store por segunda vez en México: conoce fechas, ubicación y precios

ATINY de CDMX podrá disfrutar una vez más de las sorpresas de la Pop-Up Store de ATEEZ, pues por segundo año consecutivo la agrupación surcoreana eligió la capital de México como sede de las celebraciones por el lanzamiento de su mini álbum ‘GOLDEN HOUR: Part.3’, por lo que regalarán a sus fans una experiencia inmersiva en la que será posible comprar merch oficial y conocer a otros apasionados del k-pop.

El boygroup de KQ conformado por Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho eligió a México como parte de su promoción para el próximo estreno de su mini álbum número 12, que tiene como fecha de lanzamiento el 12 de junio del año en curso; de esta manera, realizará su segunda Pop-Up Store en territorio azteca.

Todo esto sucede en el marco de su segunda visita al país como parte de su gira mundial ’IN YOUR FANTASY‘, pues el 23 de agosto de 2025 se presentarán en el Estadio GNP Seguros, que tiene capacidad de albergar a 65 mil personas. De esta manera, los idols interpretarán sus más grandes éxitos frente a ATINY, tales como ‘BOUNCY’, ‘WORK’ y ‘Ice On My Teeth’.

ATEEZ Imagen de Getty Images

Ubicación, fechas, horarios y precios de la segunda Pop-Up Store de ATEEZ en CDMX

Según la información compartida en las redes sociales de Hello82, la próxima Pop-Up Store de ATEEZ se ubicará en C. Lucerna 32, Juárez, Cuauhtémoc 06600 en Ciudad de México y se llevará a cabo el fin de semana del 13 al 15 de junio desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Por el momento no se tiene información oficial de la mercancía que se venderá, no obstante, tomando como referencia la experiencia del año pasado, es probable que sea posible adquirir álbumes firmados, digipacks, vinilos exclusivos, playeras y sudaderas; además de que será posible encontrar espacios para tomarse fotos y realizar otras actividades y dinámicas de convivencia.

Asimismo, se desconocen los precios que se manejarán, aún así se puede intuir que serán similares a los del año pasado, que se encontraban en un rango de los 300 a los 1,500 pesos.