“La Mosca en la pared” o cómo denunciar sin miedo: Rossana de León presenta su nuevo cortometraje en el FICG

La actriz y guionista Rossana de León está en un momento crucial de su carrera. Su más reciente cortometraje, “La Mosca en la pared”, ha sido seleccionado en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2025, y su recorrido ya comenzó con una exitosa premier mundial en el Los Angeles Latino International Film Festival (LALIFF).

El filme, protagonizado por ella misma junto a Vanessa Bauche, Alejandro Calva y Rafa Pineda, aborda la violencia silenciosa que enfrenta una asistente de casting durante lo que parece ser una audición para una película para adultos.

“Estoy muy emocionada de ya traerlo a México y que lo vea mucha gente, porque es una historia que creo que todo mundo se puede identificar con ella de alguna u otra manera, aunque sea una historia personal”, expresó Rossana de León en entrevista para Publimetro.

Sobre el origen del proyecto, Rossana no titubeó en decir que parte de una experiencia personal: “Vengo con toda la intención de denunciar lo que me pasó a mí. Ya no tengo miedo de decir lo que lo que yo viví. El chiste es tener la valentía de denunciar las violencias que yo viví en los procesos de casting, en los procesos de filmación para que más gente se atreva a hablar de ello y que deje de pasar esto tan comúnmente”.

Un espacio seguro

Aún con la emoción de su reciente experiencia en Los Ángeles, la actriz compartió cómo fue la experiencia de proyectar su cortometraje en Estados Unidos: “Presentarlo en Los Ángeles fue para mí un espacio seguro porque en el cortometraje yo hablo de la industria del cine en México, entonces fue un poco como presentarlo fuera del país del que estoy hablando. Entonces eso me dio cierto confort, cierta seguridad”, confesó.

El cortometraje provocó sorpresa entre el público estadounidense, acostumbrado a estructuras sindicales más rígidas en la industria audiovisual. “Mucha gente se sorprendió de ver que las cosas pasan así en México porque pues están en un país donde todo está sindicalizado, sobre todo en la industria cinematográfica. Entonces, el tipo de violencia que yo expongo en el corto no es tan común en Estados Unidos o no de manera tan drástica o tan directa o tan abiertamente violento”, relató Rossana.

Eugenio Derbez, pieza clave para la realización de “La mosca en la pared”

Uno de los pilares para que “La mosca en la pared” viera la luz fue el apoyo de Eugenio Derbez. Rossana cuenta que, durante el rodaje de la serie “Acapulco”, escuchó a Derbez hablar sobre cómo tuvo que crear “No se aceptan devoluciones” para que la industria finalmente lo tomara en serio.

“Nos dijo: ‘Yo no sabía cómo escribir, yo no sabía cómo dirigir y de todas maneras me aventé y lo hice’. Y esas palabras se me quedaron grabadas”, recordó. Impulsada por esa charla, Rossana escribió y produjo su corto. “Entonces, escribí ‘La mosca en la pared’ y justo en la siguiente temporada de ‘Acapulco’ lo volví a ver y le dije, ‘Querido, ya tengo mi corto’. Y se emocionó muchísimo”.

Derbez no sólo fue una inspiración, también ofreció apoyo tangible: su casa productora Visceral se sumó al proyecto. “Filmamos en sus oficinas, me pusieron a Camila Barbará, que es una productora increíble (...) Eugenio arropó este proyecto desde el día uno y ha sido como mi inspiración y mi mentor dentro de todo lo que ha pasado con ‘La mosca en la pared’”

La actriz mencionó que el comediante incluso asistió a la premier en Los Angeles. “Lo invité y vino. Entonces llegó y me dijo: ‘Rosana, felicidades’. Y yo, ‘no puedo creer que estás aquí’. ‘No puedo creer que tú estás aquí (...) ¿Ves? si te avientas, mira lo que pasa, me dijo. ‘Y yo pues lloraba’”.

Vanessa Bauche y Alejandro Calva dominaron el set

Trabajar con actores como Vanessa Bauche y Alejandro Calva también fue un proceso enriquecedor. Rossana contó que Vanessa ya era su amiga desde “Acapulco”. Le mandó el guión y le respondió llorando que tenían que hacerlo. En el caso de Alejandro no lo conocía, sólo existía la admiración por su trabajo, pero cuando leyó el guión, él también se subió de inmediato al barco.

“Todo el mundo me felicita mucho por mi actuación, pero les digo, es porque yo me senté a escucharlos. O sea, ellos dos dominaron el set. Es un plano secuencia, entonces no hubo cortes y ellos se aventaron como una obra de teatro en tiempo real y yo solamente los veía, los escuchaba y reaccionaba a sus actuaciones que son impresionantes. Entonces, pues fue increíble trabajar con ellos”, expresó

Estreno en territorio nacional

En cuanto a su presentación en Guadalajara, Rossana confiesa tener curiosidad por cómo será recibido el cortometraje México como parte del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

En ese sentido, compartió que en Estados Unidos hubo sorpresa, pero que sus amigos mexicanos reaccionaron de otra manera; primero se rieron, luego vino un silencio muy fuerte. Primero vieron reflejado el problema con humor, pero luego les cayó el veinte y reconocieron lo grave del asunto, entonces eso podría suceder el próximo sábado 7 de junio.

Finalmente, aunque Rossana no puede adelantar mucho, reveló que ya han sido contactados por otros festivales tras la buena recepción en Los Angeles.